تشريح جثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السابع بالنهضة

أمرت نيابة السلام بتشريح جثة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السابع في منطقة النهضة وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة النهضة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بالعثور علي جثة شاب ملقي أسفل عقار بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، عثر على جثة شخص ملقي اسفل عقار سكني مكون من 11 طابق، وكان يرتدي ملابسه كاملة.

وعُثر بجوار الجثة على جميع متعلقات الشخصية.

وتبين أن شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السابع.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق

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