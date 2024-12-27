التصريح بدفن جثة سيدة عثر عليها متوفاة في حلوان

صرحت نيابة حلوان، بدفن جثمان سيدة متسولة، عثر عليها متوفاة بجوار إحدى صناديق القمامة، بدائرة قسم شرطة حلوان، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة سيدة متسولة، متوفاة بجوار صندوق قمامة بمنطقة كفر العلو، بدائرة قسم شرطة حلوان، وتشير التحريات الأولية إلى أن سبب الوفاة بسبب الطقس.



وتلقى ضباط قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي، بمنطقة كفر العلو، مفاده العثور على جثة سيدة متوفاة بجوار إحدى صناديق القمامة.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة متسولة، ترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية.

وبالكشف الظاهري عليها بواسطة مفتش الصحة، رجح وفاتها بهبوط حاد في الدورة الدموية بسبب انخفاض درجة الحرارة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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