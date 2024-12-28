الداخلیة تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غیر المرخصة، بالتنسیق مع الجھات المعنية عقد لقاءات مع عدد من طلاب المدارس، والجامعات بمختلف محافظات الجمھوریة للتعریف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منھا وتأثیراتھا السلبية وخطورتھا على فئتھم العمریة وطرق الوقاية منھا.

كما تم عرض عدة فیدیوھات تسجیلیة على التصدى لمحاولات ترویج المواد المخدرة وجھود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط العدید من القضایا والتى توضح مدى قدرة الأجھزة الأمنیة .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.

وقد لاقت تلك المبادرة إشادة واستحسان القائمین والمشاركین بتلك الفعالیة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجھود أجھزة وزارة الداخلیة فى التوعية بمخاطر المواد المخدرة لما لھا من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقى بظلالھا على المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.