ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

تمكنت مباحث الآثار بسوهاج من إلقاء القبض على 6 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بمركز أخميم بسوهاج.

ضبط 6 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بقيام أبانوب م ن ع- سن 25 عامل ومقيم دائرة المركز بقيام ميشيل ع ف م 41 عاما عامل وآخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله الكائن بذات العنوان



التحفظ على المضبوطات أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار

تم ضبط كلًّا من: مالك المنزل سالف الذكر ومحمود ح ا ع 42 عامًا عامل ومقيم بالقاهرة، وعبد الوهاب م ر م 41 عامًا ومقيم قسم أول سوهاج، والسيد م م ى 39 عامًا عامل ومقيم قسم أول سوهاج، وأحمد ع ا 23 عامًا عامل، وشقيقه عبد الرحمن ع 20 عامًا كهربائي، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزل ملك الأول مكون من ثلاث طوابق مشيد بالطوب الأحمر والخرسانة وتبين وجود حفرة

كما تم ضبط أدوات الحفر المستخدمة وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.