مصرع 3 أشخاص بسبب التنقيب عن الآثار في أسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم، أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار، بمنزل فى إدفو شمال محافظة أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وصول جثث إلى مشرحة إدفو

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوصول 3 جثث إلى مشرحة مستشفى النيل بإدفو، وجاري التحقيق فى الواقعة.

وأثبتت التحريات الأولية، أن الثلاثة وهم: "حسن.ع.ع"، 45 سنة، "أيمن.ح.ج"، 33 سنة، "خضر.ح.ح"، 27 سنة" كانوا يحاولون التنقيب عن الآثار بالحفر داخل منزل بقرية كلح الجبل، وانهارت عليهم صخرة أثناء التنقيب وماتوا الثلاثة.

وتم نقل جثث المتوفيين للمشرحة تحت تصرف النيابة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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