السبت 28 ديسمبر 2024
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تغريم جوميز 50 ألف جنيه وإيقاف مباراتين تثير السخرية، والنشطاء: روح السعودية خدهم منه

جوميز، فيتو
جوميز، فيتو

إيقاف جوميز، تصدر اسم جوميز مؤشر البحث الأشهر "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد القرارات التي اتخذتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي أقرت إيقاف المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، والمدير الجديد لنادي الفتح السعودي، وتغريمه 50 ألف جنيه.

قرار تغريم جوميز وإيقافه يثير السخرية

 قرار اتحاد الكرة بإيقاف جوزيه جوميز لمدة مباراتين، وتغريمه 50 ألف جنيه، بسبب ما بدر منه في مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي الموسم الماضي، أثار حالة من السخرية بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن القرار جاء بعد رحيل جوميز عن نادي الزمالك، وتوليه تدريب النادي السعودى.

 

اتحاد الكرة يغرم جوميز ويوقفه مبارنتين، فيتو
اتحاد الكرة يغرم جوميز ويوقفه مباراتين، فيتو


سخر البلوجر عمرو مصطفى قائلًا: "إيقاف جوميز مباراتين و٥٠ ألف غرامة من اتحاد الكرة، هاتلي دوري علي كوكب زوحل العقوبة يتم إعلانها بعد ٢٠٠ يوم حاجة مضحكة بجد"
أما البلوجر نبيل الجمال فعلق قائلًا: "إيقاف جوميز الآن.. لماذا خرج القرار بعد رحيل جوميز"
وتساءل البلوجر مسعد سليمان قائلًا: "طب.. جوميز رحل.. كيف سيتم إيقافه"

بعد 6 أشهر اتحاد الكرة يغرم جوميز


وسخر أحد النشطاء فقال: "هو الضحك مش في قرار إتحاد الكرة إيقاف جوميز ولا غيره.. هو الضحك ان قرار الإيقاف كان المفروض في شهر يونيو من 6 شهور يوم مباراة الزمالك مع المصري!! يعني ماذا كان يفعل اتحاد الكرة طوال 6 أشهر كلجنة انضباط!؟ وكمان الدوري أصلًا كان وقتها شغال عادي، يعني المفروض أن ذلك الموسم كان جوميز يعمل فيه داخل مصر، حاليًا جوميز رحل كيف ستأخذ حقك منه؟!"

جوميز مدرب الفتح السعودي بعد الزمالك، فيتو
جوميز مدرب الفتح السعودي بعد الزمالك، فيتو


وسخر البلوجر ياسر مكي من القرار بشأن جوميز قائلًا: "عاجل إيقاف جوميز مباراتين فى الدورى السعودى بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد المصرى والاتحاد السعودى لتبادل المجرمين... ضربة معلم"
أما البلوجر فراج حسين فراج فقال: "تبقى تروح له هناك في السعودية"
وقال عبده إبراهيم أبو ياسين: "طب الإيقاف ماشي والغرامة هتخدوها من مين!"

جوميز يضحك على قرارات تغريمه وإيقافه


وعلق أحد النشطاء قائلًا: "ضحكتوا علينا جوميز.. هو جوميز موجود علشان تعاقبه أو تأخد منه غرامة يا اتحاد الكرة صاحب العقل يميز.. جوميز زمانه بياكل كبسة وبيضحك على القرارات.. الاتحاد مغيب عن الكرة..."
وعلق البلوجر سلطان سيد فقال: "يتم تطبيق الإيقاف عندما يعود للزمالك.. الغرامة يدفعها الزمالك"
وسخر البلوجر أحمد أحمد ماجيكو فقال: "اتحاد الكرة أحسن من مسرح مصر.. كيف استطاعوا إعلان هذه العقوبات التي عفا عليها الزمن واندفن أصحابها"

قرارات تغريم وإيقاف جوميز تثير السخرية، فيتو
قرارات تغريم وإيقاف جوميز تثير السخرية، فيتو


كما مزح البلوجر أيمن سيد فقال "كدا جوميز مش هيحضر ماتش الاتحاد جاي ليه حرام بجد"
سخر بعض النشطاء قائلين: "بسيطة نبلغ عنه الإنتربول ويجي كعب داير.."

أما البلوجر أحمد قيشو فقال: " تمخضت لجنة الانضباط.. فأصدرت قرارات بعد أكثر من 6 أشهر على الواقعة.. وبعد رحيل جوزية جوميز.. أعلنت لجنة الانضباط رسميًا اليوم ايقاف جوزية جوميز، مباراتين بسبب ما بدر منه تجاه حكم مباراة الزمالك والمصري! مع إن اللائحة الواضحة تقول إن العقوبة لازم تكون (8 مباريات)!"

وعلق أحد النشطاء مازحًا "اتحاد الكرة: إيقاف جوزيه جوميز مباراتين وتغريمه خمسين ألف جنيه.. الزمالك: روح خدهم منه"

وسخر أحد النشطاء قائلًا: "اللجنة عاقبت جوميز بإيقاف مباراتين وغرامه.. حسب معلوماتي أن إيقاف أكثر من 3/4 مباريات المفروض ينفذ العقوبه حتي لو رحل خارج البلاد وكانت المفروض 6/8 مباريات العقوبه وكده يتوقف مع الفتح زاي موضوع برونو سافيو فاكرين فعشان كده مباراتين".

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