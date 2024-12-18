الفتح يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية في عهد جوميز

اقترب الفتح السعودي من حسم صفقة هجومية جديدة في فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم الفريق في الموسم الحلي، بناء على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن نادي الفتح توصل لاتفاق مع الجناح الأرجنتيني ماتياس فارجاس في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع شانغهاي إيست الصيني، وأن اللاعب صاحب الـ27 عامًا سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ6 ملايين دولار، ليصبح أحدث إضافات الفتح في السوق الشتوية المقبلة.

وذكرت الصحيفة السعودية أن نادي الفتح يعمل على تغيير عدد كبير من اللاعبين الأجانب والسعوديين لتدعيم الفريق بعد البداية الصعبة في الموسم الحالي، حيث من المتوقع وصول ماتياس فارجاس قبل نهاية العام لإجراء الفحوصات الطبية، واستكمال التوقيع النهائي مع نادي الفتح.

شارك الجناح الأرجنتيني مع شانغهاي إيست الصيني في 38 مباراة سواء على مستوى البطولات المحلية أو في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، سجل خلالهم 18 هدفًا، كما صنع 14 هدفًا ليكون إجمالي مساهماته 32 هدفًا.

ويسعى البرتغالي جوزيه جوميز يبحث عن تصحيح الأوضاع بعد توليه القيادة الفنية للفريق بصورة رسمية بعد قرار فسخ عقده مع الزمالك ودفع الشرط الجزائي في الأيام الماضية.

الأهلي يكشف حقيقة تلقي مروان عطية عرضا للانتقال إلى الفتح السعودي

فيما كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة تلقي مروان عطية لاعب خط وسط القلعة الحمراء عرضا من نادي الفتح السعودي للانتقال لصفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وفجرت صحيفة الرياض السعودية مفاجأة كبيرة بشأن انتقال مروان عطية، إلى صفوف فريق الفتح، وأفادت الصحيفة أن النادي السعودي اقترب من حسم صفقة نجم الأهلي إلي صفوفه.

وقال المصدر أن مروان عطية لم تصله أي عروض من الفتح السعودي وأن اللاعب يضع كل تركيزه خلال الفترة الحالية مع النادي الأهلي ولا يركز في أي شيء آخر.

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