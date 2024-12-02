مصر تحتل  المرتبة الـ 11 بين أكبر الدول المصدرة للبطاطس المجمدة 

كشفت أحدث الدراسات السوقية الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، عن ارتفاع قيمة الواردات العالمية من البطاطس المجمدة الخاصة بالبند الجمركي رقم (HS 200410) خلال العام الماضي إلى نحو 13 مليار دولار، بإجمالي كميات بلغت حوالي 9 ملايين طن.

احتلال الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين أكثر الدول المستوردة للبطاطس المجمدة



وأوضحت الدراسة أن بيانات العام الماضي تشير إلى احتلال الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين أكثر الدول المستوردة، حيث استحوذت على نحو 16% من سوق الواردات العالمية بقيمة 2 مليار دولار، وبكميات بلغت نحو 1.5 مليون طن، وبمتوسط سعري للطن يصل لنحو 1438 دولارًا.

تليها المملكة المتحدة التي استحوذت على 10% من السوق العالمي بقيمة واردات وصلت لنحو 1.3 مليار دولار، وبمتوسط 1521 دولارًا للطن الواحد، تليها فرنسا التى استحوذت على 7% من إجمالي الواردات العالمية بإجمالي واردات وصل لنحو 918 مليون دولار، وبمتوسط سعري للطن بلغ 1426 دولارًا.

تليها اليابان بنسبة 6%، وبإجمالي واردات وصل لنحو 722 مليون دولار، وبمتوسط سعري بلغ 1860 دولارًا للطن. ثم ألمانيا بنسبة 4%، بإجمالي واردات 578 مليون دولار، وبمتوسط سعر 1483 دولارًا، ثم إيطاليا بنسبة 4%، بمتوسط سعري للطن سجل نحو 1699 دولارًا.

أكبر الدول المصدرة عالميًا للبطاطس المجمدة خلال عام 2023



أما أكبر الدول المصدرة عالميًا خلال عام 2023، أوضحت الدراسة أن بلجيكا تأتي على قمة الدول المصدرة مستحوذة على 33% من السوق العالمي بإجمالي صادرات بلغت قيمتها نحو 4.323 مليار دولار وبكميات وصلت لنحو 3.222 مليون طن، ومعدل نمو خلال آخر 5 سنوات بلغ 20% من حيث القيمة و6% في الكميات، ومتوسط سعري 1.342 دولار للوحدة

تليها هولندا التي تستحوذ على 22% من السوق العالمي بصادرات بلغت قيمتها نحو 2.814 مليار دولار، وبكميات وصلت لنحو 1.976 مليون طن، بمعدل نمو في القيمة بلغ 13% خلال آخر 5 سنوات و3% في الكميات، ومتوسط سعري 1.424 دولار للوحدة.



ثم كندا التي تستحوذ على 14% بإجمالي صادرات قيمتها نحو 1.821 مليار دولار وبكميات وصلت لنحو 1.351 مليون طن، ومعدل نمو في القيمة بلغ 16% خلال آخر 5 سنوات و8% في الكميات، بمتوسط سعري 1.347 دولار للوحدة.



تليها الولايات المتحدة الأمريكية التي تستحوذ على 11% بإجمالي صادرات بلغت قيمتها نحو 1.461 مليار دولار وبكميات وصلت لنحو 887 ألف طن، بمعدل نمو في القيمة بلغ 6% خلال آخر 5 سنوات وانخفاض بنسبة -2% في الكميات، ومتوسط سعري 1.648 دولار للوحدة

ثم فرنسا التي تستحوذ على 5% بصادرات قيمته 651 مليون دولار وبكميات وصلت لنحو 456 ألف طن، بمعدل نمو في القيمة بلغ 14% خلال آخر 5 سنوات و8% في الكميات، ومتوسط سعري 1.427 دولار للوحدة

تليها ألمانيا التي تستحوذ على 4% بإجمالي صادرات بلغت قيمتها نحو 459 مليون دولار وبكميات وصلت لنحو 319 ألف طن، بمعدل نمو في القيمة بلغ 12% خلال آخر 5 سنوات واستقرار في الكميات، ومتوسط سعري 1.440 دولار للوحدة، ثم بولندا التي تستحوذ على 2% بصادرات قيمتها 267 مليون دولار وبكميات وصلت لنحو 206 ألف طن، بمعدل نمو في القيمة بلغ 11% خلال آخر 5 سنوات و1% في الكميات، ومتوسط سعري 1.292 دولار للوحدة.

مصر تحتل المرتبة الـ 11 بين أكبر الدول المصدرة للبطاطس المجمدة



واحتلت مصر المرتبة الحادية عشرة بين أكبر الدول المصدرة للبطاطس المجمدة بنسبة 1% من السوق العالمي، مع ارتفاع خلال آخر 5 سنوات (2019 إلى 2023) بنسبة 24% في القيمة و12% في الكمية، ونمو خلال العام الأخير (2022 إلى 2023) بنسبة 54% في القيمة.



مستقبل واعد

وأشارت الدراسة إلى أن مصر تحتل المرتبة الحادية عشرة عالميًا في قائمة أكبر الدول المصدرة خلال عام 2023، حيث بلغت صادرات مصر من البطاطس النصف مقلية خلال العام الماضي نحو 155 مليون دولار بإجمالي كميات وصلت لنحو 129 ألف طن

واشارت الدراسة الى أن تلك الصادرات شهدت تحقيق معدل نمو سنوي في القيمة خلال الفترة (2019-2023) وصل لنحو 24%، ونمو سنوي في الكمية خلال نفس الفترة بنحو 12%، ونمو سنوي في القيمة خلال العام الماضي وصل لنحو 54% مقارنة بما كانت عليه في 2022.

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