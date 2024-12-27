الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

وصغار رجال الأعمال !

 اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي بعدد من كبار رجال الأعمال ليستمع منهم ما يعانونه من مشاكل واقتراحاتهم لعلاج هذه المشاكل، ودفع الاقتصاد المصرى للأمام ليحقق النمو المستهدف.. ولا شك أن ذلك أمر مهم ومفيد للجميع، الحكومة وكبار رجال الأعمال، رغم أنه ليس اللقاء الأول وتكرر كثيرا..

 

بل إن الحوار الوطنى أفسح مجالا واسعا لنقاش مباشر بين وزراء الحكومة الذين يديرون اقتصادنا وبين كبار رجال الأعمال.. ولكن أرجو أن يجتمع رئيس الحكومة ولو لمرة واحدة مع صغار ومتوسطى رجال الأعمال ليستمع منهم لشكاويهم وهمومهم، وهى كثيرة ومختلفة بالطبع عن هموم كبار رجال الأعمال.

 
إن الاعتماد على القطاع الخاص لتحقيق التنمية، وهو ما تقول الحكومة أنه نهجها الحالى يحتاج لكل رجال الأعمال، كبارهم وصغارهم.. لقد جربنا لسنوات الاعتماد فقط على عدد محدود من كبار رجال الأعمال ولم يحقق لنا ذلك ما كنّا نصبو إليه من توسيع نطاق الاستثمار الخاص، ليسهم بالدور الكبير فى تحقيق النمو الاقتصادى.. لذلك يتعين علينا أن نوسع قاعدة رجال الأعمال الذين نعتمد عليهم، ولا نكتفى بعدد محدود جدا من كبار رجال الأعمال.

 
إن آخر الأرقام الرسمية التى أوردها أحد كبار المصرفيين تشير إلى هجرة عدد كبير من المستثمرين المصريين إلى الإمارات.. وهذا يعنى أن البيئة الاستثمارية المصرية رغم كل ما فعلناه لتحسينها طاردة وليست جاذبة للاستثمار.. 

لذلك حان الوقت لآن يستمع رئيس الحكومة لهموم صغار ومتوسطى المستثمرين الذين لا يحظون حتى بالقدر من الاهتمام الحكومى الذى يستأثر به عدد محدود من كبار رجال الأعمال ويجدونه لا يكفى!

الديون وأعباءها

خلاف العرب تجاه سوريا!

 إن مشاكل صغار ومتوسطى رجال الأعمال أكبر وأشد من كبارهم، ولذلك حتى تعرفها الحكومة وتسعى لحلها يجب أن تسمع منهم مباشرة وتنصت لاقتراحاتهم والحلول التى يقدمونها، حتى يسهموا بالدور الذى تطالبهم به الحكومة في تحقيق التنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمار رجال الاعمال الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة القطاع الخاص بيئة الاستثمار النمو الاقتصادى الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

متى يتوقف هبوط الجنيه؟

تحذير ضرورى!

قصور للإيجار!

هدية أمريكا للشرع!

إن صدق!
ads

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة و20 رسالة للمصريين

الأهلي يبدأ أولى خطوات ضم زيزو

ماذا ينتظر أصحاب الشهادات الادخارية بالبنوك بعد تثبيت أسعار الفائدة؟

هل يقود كهربا هجوم الأهلى أمام إنبى الاثنين المقبل؟

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد رسالته المسيئة وتهديده بشكوى النادي في الفيفا

تحرك صادم من زيزو لجماهير الزمالك بعد تأخر تجديد عقده

1602 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

ما سبب تسمية شهر الله رجب «مضر» بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

منوعات

المزيد

التلبينة النبوية تتصدر المشهد في المهرجان المصري للزيتون (صور)

تاجر مخدرات يقرر الانتحار أمام الشرطة في بغداد لهذا السبب

أسعار الخضراوات بسوق الجملة في مصر القديمة، انخفاض الطماطم بموسم التخزين (فيديو وصور)

جريئة وتتجاوز الحدود التقليدية، ملابس من الفقاعات البلاستيكية للاحتفال برأس السنة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، الكوسة تبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سبب تسمية شهر الله رجب «مضر» بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بتدهور الوضع المادي

ما حكم الحصول على جائزة مالية مكافأة على حفظ القرآن الكريم؟

المزيد
الجريدة الرسمية