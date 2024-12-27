وصغار رجال الأعمال !

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي بعدد من كبار رجال الأعمال ليستمع منهم ما يعانونه من مشاكل واقتراحاتهم لعلاج هذه المشاكل، ودفع الاقتصاد المصرى للأمام ليحقق النمو المستهدف.. ولا شك أن ذلك أمر مهم ومفيد للجميع، الحكومة وكبار رجال الأعمال، رغم أنه ليس اللقاء الأول وتكرر كثيرا..

بل إن الحوار الوطنى أفسح مجالا واسعا لنقاش مباشر بين وزراء الحكومة الذين يديرون اقتصادنا وبين كبار رجال الأعمال.. ولكن أرجو أن يجتمع رئيس الحكومة ولو لمرة واحدة مع صغار ومتوسطى رجال الأعمال ليستمع منهم لشكاويهم وهمومهم، وهى كثيرة ومختلفة بالطبع عن هموم كبار رجال الأعمال.



إن الاعتماد على القطاع الخاص لتحقيق التنمية، وهو ما تقول الحكومة أنه نهجها الحالى يحتاج لكل رجال الأعمال، كبارهم وصغارهم.. لقد جربنا لسنوات الاعتماد فقط على عدد محدود من كبار رجال الأعمال ولم يحقق لنا ذلك ما كنّا نصبو إليه من توسيع نطاق الاستثمار الخاص، ليسهم بالدور الكبير فى تحقيق النمو الاقتصادى.. لذلك يتعين علينا أن نوسع قاعدة رجال الأعمال الذين نعتمد عليهم، ولا نكتفى بعدد محدود جدا من كبار رجال الأعمال.



إن آخر الأرقام الرسمية التى أوردها أحد كبار المصرفيين تشير إلى هجرة عدد كبير من المستثمرين المصريين إلى الإمارات.. وهذا يعنى أن البيئة الاستثمارية المصرية رغم كل ما فعلناه لتحسينها طاردة وليست جاذبة للاستثمار..

لذلك حان الوقت لآن يستمع رئيس الحكومة لهموم صغار ومتوسطى المستثمرين الذين لا يحظون حتى بالقدر من الاهتمام الحكومى الذى يستأثر به عدد محدود من كبار رجال الأعمال ويجدونه لا يكفى!

إن مشاكل صغار ومتوسطى رجال الأعمال أكبر وأشد من كبارهم، ولذلك حتى تعرفها الحكومة وتسعى لحلها يجب أن تسمع منهم مباشرة وتنصت لاقتراحاتهم والحلول التى يقدمونها، حتى يسهموا بالدور الذى تطالبهم به الحكومة في تحقيق التنمية.

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