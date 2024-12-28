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انطلاق المشروع القومي لأطفال التوحد "قادرون باختلاف" بالبحيرة

مشروع قادرون باختلاف
مشروع قادرون باختلاف بالبحيرة

نفذت مديرية الشباب والرياضة  بالبحيرة- إدارة التنمية الرياضية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، واللجنة البارالمبية المصرية، مركز تدريب يستهدف أطفال التوحد والإعاقات الذهنية نن أبناء المحافظة حيث يهدف المشروع إلى دعم هذه الفئة العمرية من 8 إلى 20 عامًا من خلال أنشطة رياضية متنوعة في إطار مبادرة "بداية" لبناء الإنسان.

برامج تنمية المهارات الأساسية واللياقة البدنية

ويقدم المشروع بمحافظة البحيرة، الذي يحمل شعار "قادرون باختلاف"، تدريبات متخصصة في عدة ألعاب رياضية تشمل تنس الطاولة، ألعاب القوى، كرة القدم، الكاراتيه، كرة اليد، السباحة، كرة السلة، بالإضافة إلى برامج تنمية المهارات الأساسية واللياقة البدنية.

ممارسة الأنشطة الرياضية المنتظمة

يهدف المشروع إلى تحسين المستوى الصحي والبدني للأطفال والشباب ذوي الإعاقة من أبناء محافظة البحيرة، إلى جانب تعزيز حالتهم النفسية من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية المنتظمة كما يركز على اكتشاف المواهب بين المشاركين والعمل على تنميتها من خلال مراكز تدريب مستدامة، مما يمكنهم من تطوير قدراتهم وتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتهم.

تحقيق الدمج المجتمعي وتنمية المهارات الشخصية

ويعكس المشروع التزام وزارة الشباب والرياضة بدعم فئة ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة الرياضة كوسيلة لتحقيق الدمج المجتمعي وتنمية المهارات الشخصية والبدنية، يأتي ذلك رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، والدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة.

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قادرون باختلاف بالبحيرة الشباب والرياضة الاعاقات الذهنية اطفال التوحد اللجنة البارالمبية المصرية
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