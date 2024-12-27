الجمعة 27 ديسمبر 2024
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محافظات

اللواء محسن الجندي رئيسا لمدينة المحمودية بالبحيرة

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة البحيرة

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اعتماد  تكليف اللواء محسن الجندي رئيسا لمركز ومدينة المحمودية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تستهدف ضخ دماء جديدة في شرايين الإدارة المحلية؛ وتحريك القيادات لتجديد الابتكار والإبداع؛ وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

رؤية متكاملة لتطوير الأداء المحلي

وأكدت محافظ البحيرة، أن هذه التغييرات تأتي في إطار رؤية متكاملة لتطوير الأداء المحلي، مشددة على أن المتابعة المستمرة لمستويات الأداء ستظل حجر الزاوية في تحقيق التميز المؤسسي بكافة القطاعات.

عدد سكان المحمودية ما يقرب من 300 ألف نسمة

 مدينة المحمودية، التي سيتولى قيادتها اللواء  محسن الجندي، تُعد من أعرق مدن  محافظة البحيرة، حيث يمتد تاريخها لأكثر من قرنين من الزمان، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 300 ألف نسمة، وقد لعبت المدينة دورًا محوريًا في التاريخ المصري كأحد أهم الموانئ النهرية التجارية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على ترعة المحمودية التي شيدها محمد علي باشا مطلع القرن التاسع عشر، وتتميز المدينة بإرثها التاريخي الفريد، حيث يزينها جامع تاريخي يعود لعهد محمد علي باشا، كما تتمتع بشبكة مائية متميزة تتمثل في ترعة المحمودية وتفرعاتها، التي تُعد شريان الحياة للمنطقة بأكملها.

 

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الدكتورة جاكلين عازر البحيرة المحمودية التاريخ المصري
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