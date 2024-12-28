احتفالات "البلياتشو" باطفال مرضى السرطان فى الصعيد (صور)

احتفل "البلياتشو" مع أطفال الصعيد مرضى السرطان، فى مستشفى أورام الأقصر لعلاج الأورام بالمجان، لقرب قدوم العام الميلادي الجديد، بتوزيع الهدايا فى جو من الفرحة والسعادة، للتأكيد على مساندة المستشفى للمرضى، لبث روح التحدى، والامل والحماس فى نفوس الأطفال مرضى السرطان، ومساعدتهم على تخطي المرض بمعنويات مرتفعة.

مظاهر احتفالات راس السنة الميلادية الجديدة

وتواجد" البلياتشو" بملابسه الزاهية، وألوانه المبهجة في الوجه ورأسه وعينيه الملونان، بتحرك فى اركان المستشفى بخفة وحركات تدفع الأطفال الى الضحك والإبتسامة، بجانب زيارته لهم فى غرفهم لتوزيع الهدايا، والتقاط الصور التذكارية معهم، وعمل حركات والعاب اكروباتية وفنية مع الاطفال لدعمهم خلال رحلتهم العلاجية، والمساعدة فى تحسين حالتهم الصحية، وإخراجهم من أجواء المرض.

ورحب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لأورام الأقصر، بمجموعة الشباب القادمين من شبرا الخيمة لمؤازرة ودعم الأطفال داخل المستشفى، مؤكدا إن ذلك يخفف من معاناة الأطفال المرضى،

وأشاد فؤاد، بالمبادرات والمؤسسات والهيئات من أجل دعم الأطفال وتقديم الدعم المعنوي بصورة متنوعة تعمل على إسعاد الأطفال المرضي في كافة المناسبات.

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