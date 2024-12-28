السبت 28 ديسمبر 2024
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محافظات

عقد ندوات تثقيف صحي لطلاب المدارس بمدينة الأقصر (صور)

أثناء الندوة
أثناء الندوة

كلف اللواء دكتور علي الشرابي رئيس  مدينة الأقصر إدارة البيئة بالتنسيق مع مديرية العمل قسم السلامة والصحة المهنية بالأقصر، ومديرية الشئون الصحية قسم صحة البيئة بالأقصر، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وإدارة الأقصر التعليمية للمرور على المدارس والمعاهد داخل نطاق مدينة الأقصر لعقد ندوات مشتركة للتثقيف الصحي بأهمية النظافة العامة والطرق السليمة للتخلص من الفضلات والتركيز على السلوك الصحي وعلى النظافة الشخصية وتعريف الطلاب بطرق العدوى وكيفية الوقاية منها.

ندوات توعوية بمدارس الأقصر 

وشملت الندوات عدد 7 مدارس وهم مدرسة الاقصر الثانوية بنات، مدرسة الأقصر الإعدادية بنات، مدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات، مدرسة ابو الحجاج الابتدائية، مدرسة مشايخ عطية، مدرسة نجع الخطباء، مدرسة طارق بن زياد، كما تم تنظيم ندوة بجهة تابعة لمديرية الشباب والرياضة.

أشرف على تنفيذ الندوات كل من الدكتور محمد مصطفى مدير التوعية البيئية بوزارة البيئة، والدكتور عصام السعداوي مدير الإعلام والتوعية قطاع الفروع بوزارة البيئة وذلك بحضور كل من إسلام عبدالمجيد مدير عام الجمعيات الأهلية بوزارة البيئة، وطارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة بمدينة الأقصر.

جاء ذلك طبقًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة الصحة والسكان لعقد ندوات توعوية للطلاب تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن متابعة إجراءات الإصحاح البيئي لإحكام الرقابة على البيئة الداخلية للمدارس والمعاهد الأزهرية والتخلص من المخلفات السائلة والصلبة حرصًا على الصحة العامة للطلاب.

 

 

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