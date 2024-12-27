محافظ الأقصر يزور دير الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا لهذا السبب (صور)

زار المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر دير الأنبا متاؤس الفاخوري بقرية توماس وعافية 3 حيث كان في استقباله الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت.

لأول مرة.. دير الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا يستقبل أول محافظا للأقصر



رحب الآباء الرهبان بالدير بزيارة المحافظ معربين عن سعادتهم بزيارته، باعتباره أول محافظ يقوم بزيارة الدير.

وقام المحافظ بجولة داخل الدير، حيث زار الحصن الأثري ومبني الدير الذي يرجع تاريخ انشاؤه إلى القرن الرابع الميلادي.

وناقش المحافظ مع مسؤولي الدير وعدد من الأهالي أهم مطالبهم والتي تمثلت في تمهيد الطريق المؤدي إليه واستكمال أعمال المرافق وتطوير البنية التحتية وتطوير وتشغيل الوحدة الصحية علي مدار اليوم.



ووجه محافظ الأقصر بعرض الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية توماس وعافية 3 وجميع قرى إسنا مكلفًا بدراسة استكمال المشروع في القرية، كما وجه رئيس مدينة إسنا بتمهيد الطريق وتجديده وإعداد دراسة لتهيئة الطريق المؤدي للدير.



كان محافظ الأقصر قد استقبل الأسبوع الماضي كلا من القمص هدرا، والقمص أنطونيوس، والقمص بولا، والقمص شنودة من رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري بقرية توماس 3 بمركز ومدينة إسنا حيث وجهوا له الدعوة لزيارة الدير وهو ما استجاب له المحافظ حيث قام بزيارة الدير وعقد اجتماع مع قيادات الدير والأهالي.

رافق المحافظ في زيارته، كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء أحمد رمضان رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود والمهندسة هناء العربي مكتب فني المحافظ، والمهندسة ماري روحي مدير ادارة الكهرباء بالمحافظة.

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