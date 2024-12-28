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رياضة

أول رد من الزمالك على إنذار سيف الجزيري للنادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة

سيف الجزيري، فيتو
سيف الجزيري، فيتو

رد مصدر بنادي الزمالك، على الإنذار الذي تقدم به سيف الجزيري مهاجم الفريق لعدم حصوله على مستحقاته المالية خلال الأيام القليلة الماضية

وقال المصدر: إن ما ذكره أنيس بن ميم محامي سيف الجزيري في أحد البرامج الرياضية بأن اللاعب لم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة من 8 أشهر غير صحيح والحقيقة اللاعب لم يحصل على راتبه من 3 أشهر وليس من 8 أشهر كما ذكر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدا الأحد في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

 ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

 

الزمالك والاتحاد 
الزمالك والاتحاد 

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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