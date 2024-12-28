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محافظ أسوان يلتقى نائب وزير الإسكان لبحث مشكلات انقطاع المياه (صور)

محافظ أسوان يلتقى
محافظ أسوان يلتقى بنائب وزير الإسكان

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعًا موسعًا مع وفد من وزارة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لمناقشة نهو مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب بعدد من المناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان.

استعراض الوضع العام 

 وخلال اللقاء الذى شهد استعراض الوضع العام لمشكلة ضعف وانقطاع المياه بمناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز "حى اللوتس"، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات، والحلول العاجلة والناجزة والجذرية للتغلب عليها بشكل كامل.

 أكد الدكتور إسماعيل كمال أن بناءً على التنسيق مع الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تم التدخل الفورى من كافة الأجهزة المختصة بالوزارة والشركة القابضة للتعامل مع المشكلة من أرض الواقع لسرعة نهوها خلال الساعات القادمة، ليتم عودة انتظام مياه الشرب لكافة المناطق المتضررة على الوجه الأكمل.

أشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك سيتم إقتحام مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة بشكل علمى ومدروس من خلال التنسيق بين الوزارة والمحافظة وشركاء التنمية لاعتماد ما سيتم الاتفاق عليه بعد عرضه على دولة رئيس مجلس الوزراء لإضافة مشروعات جديدة ضمن منظومة المياه لتحسين الخدمة داخل مدينة أسوان.

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​ أسوان الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المياه انقطاع المياه ‫ وزير الإسكان

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