فريق طبي بمستشفى أسوان يحتفل بعيد ميلاد طفل لمساعدته على الشفاء (صور)

احتفل فريق طبى داخل قسم الأطفال بمستشفيات جامعة أسوان، بعيد ميلاد طفل مريض من المترددين على القسم لتلقى العلاج، بهدف إدخال البهجة والسرور على الطفل وأسرته، ورفع الروح المعنوية مما يساعد تحسين نسبة الشفاء للمريض.

الاحتفال بعيد ميلاد الطفل المريض فى المستشفى

واحتفل الفريق الطبى بالطفل معاذ مجدى، البالغ من العمر 8 سنوات، من محافظة أسوان، مصاب بمرض مزمن فى الرئة "توسع القصبات Bronchiectasis"، والذى يلزمه التردد على قسم الأطفال بمستشفى أسوان الجامعى، للحصول على جلسات التنفس بالأكسجين والتى يداوم عليها حتى فى منزله.

وفى إحدى المرات التى يتلقى فيها العلاج همس الطفل معاذ فى أذن أمل حسين، طبيبة مقيمة بقسم أطفال جامعة أسوان، وقال لها إن موعد عيد ميلاده اقترب ولكنه حزين لأنه لا يستطيع الاحتفال به بسبب تزامن وقت تردده على المستشفى.

ولذلك قرر أطباء القسم: "أمل حسين ومحمد محمود وأحمد حسنين وميلاد شهدى" أطباء مقيمين، تحت إشراف الدكتور بهاء الهوارى، رئيس قسم الأطفال بالمستشفى، إعداد مفاجأة والاحتفال بعيد ميلاد الطفل داخل المستشفى.

وتم التجهيز للحفل البسيط الذى نظموه، بمشاركة أطقم التمريض، كنوع من المفاجأة للطفل المريض وإسعاده وإدخال السرور على قلبه لمساعدته فى الشفاء ورفع نسب التحسن، بعد أن أحضروا البالونات والزينة والتورتة ومستلزمات عيد الميلاد.

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