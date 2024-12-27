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محافظات

النيابة تصرح بدفن صبي لقى مصرعه إثر سقوطه من سيارة بالشرقية

الإسعاف,فيتو
الإسعاف,فيتو

 صرحت النيابة العامة بمركز الحسينية محافظة الشرقية، بدفن جثة صبي يبلغ من العمر 13 سنة لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته بعد سقوطه من أعلى سيارة ربع نقل أثناء سيرها بدائرة مركز الحسينية.

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 تلقت غرفة عمليات الإسعاف بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي يفيد استقبال "محمد. ت.ع" 13 عاما مقيم قرية الجمالية (جثة هامدة).

وبانتفال قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين حدوث مصرعه إثر سقوطه من أعلى سيارة ربع نقل بطريق الجمالية دائرة مركز شرطة الحسينية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حوادث الطرق…تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

 وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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