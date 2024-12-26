انطلاق قطار إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. النواب يبدأ مناقشة المواد الأسبوع المقبل بعد الموافقة المبدئية.. ورسالة من رئيس المجلس للأعضاء قبل التقدم بتعديلات

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأسبوع المقبل، بدء جلسات مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل

يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ الأسبوع الماضي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عقب عدة اجتماعات مناقشة من حيث المبدأ، تحدث خلالها أغلب أعضاء المجلس، فضلا عن أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد التشريع.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الأحد المقبل مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 31.

وفي جلسة الاثنين المقبل، يستأنف مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.



فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014

ويمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

يتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجي

يتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: في سابقةٍ قد تكون الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعه، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النوابالأسبوع الماضي، عقب الموافقة المبدئية، مشيرًا إلى أن المجلس خاص في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.

حضور غير مسبوق في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأشار إلى أنه شهدتْ هذه الجلساتُ حضورًا غيرَ مسبوقٍ من النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ.

تفاعل مجتمعي في مناقشة الإجراءات الجنائية

وأكد رئيس النواب، أنه لم تقتصرِ المداولاتُ بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.

ختام مداولات الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ

وأشار إلى اختتام مداولاتُ مجلسِ النواب حولَ مشروعِ قانون الإجراءات الجنائية، من حيثِ المبدأِ، قائلا: نفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدمًا في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.

تفاصيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح رئيس مجلس النواب، أنَّ مناقشةَ موادِ مشروع قانون الإجراءات الجنائية ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقًا، قائلًا: وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالأعضاءِ.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعضاء مجلس النواب، أن يتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، بالتأني في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعًا لبنائها.

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