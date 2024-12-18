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رياضة

حقيقة انتقال مروان عطية للفتح السعودي

مروان عطية لاعب الأهلي،
مروان عطية لاعب الأهلي، فيتو

الأهلي، شهدت الساعات الماضية ارتباط اسم مروان عطية لاعب القلعة الحمراء بأنباء عن اقتراب انتقاله لصفوف فريق الفتح السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

حقيقة مفاوضات الفتح السعودي مع مروان عطية

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن النادي لم يتلقَ أي عروض بشأن الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة، وأن اللاعب يضع كل تركيزه خلال الفترة الحالية مع النادي الأهلي ولا يركز في أي شيء آخر. 

وفجرت صحيفة الرياض السعودية مفاجأة كبيرة بشأن انتقال مروان عطية، إلى صفوف فريق الفتح، وأفادت الصحيفة بأن النادي السعودي اقترب من حسم صفقة نجم الأهلي إلي صفوفه. 

أول تحرك من الأهلي 

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أول تحرك من جانب القلعة الحمراء بعد ارتباط اسم مروان عطية لاعب خط وسط الفريق بالانتقال إلى الفتح السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وقال المصدر: إن مسؤولو الأهلي استقروا على عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع اللاعب لتعديل عقده ماليًّا لقطع الطريق علي أي عروض تصل إلى اللاعب خلال الفترة المقبلة.  

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مروان عطية الأهلي الفتح السعودي اخبار مروان عطية النادي الأهلي

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