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رياضة

الأهلي يكشف حقيقة تلقي مروان عطية عرضا للانتقال إلى الفتح السعودي

مروان عطية
مروان عطية

كشف  مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة تلقي مروان عطية لاعب خط وسط القلعة الحمراء عرضا من نادي الفتح السعودي للانتقال لصفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل. 

وفجرت صحيفة الرياض السعودية مفاجأة كبيرة بشأن انتقال مروان عطية، إلى صفوف فريق الفتح، وأفادت الصحيفة أن النادي السعودي اقترب من حسم صفقة نجم الأهلي إلي صفوفه. 

وقال المصدر أن مروان عطية لم تصله أي عروض من الفتح السعودي وأن اللاعب يضع كل تركيزه خلال الفترة الحالية مع النادي الأهلي ولا يركز في أي شيء آخر.  

الأهلي يكشف تطورات عودة محمد عبد المنعم 

كشف مصدر داخل النادي الأهلي آخر تطورات عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق المحترف حاليا في صفوف فريق نيس الفرنسي إلى الأهلي.

وقال المصدر إن المفاوضات بين النادي الأهلي ونيس الفرنسي ما زالت جارية بشأن انتقال محمد عبد المنعم إلى صفوف المارد الأحمر خلال يناير المقبل أو للمشاركة مع القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية المقرر أن يقام في الولايات المتحدة الأمريكية. 

كما أكد مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحب بعودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق المحترف حاليا في صفوف نيس الفرنسي سواء في ميركاتو الشتاء القادم في يناير أو حتى استعارة اللاعب للمشاركة فقط في كأس العالم للأندية القادم في أمريكا، مؤكدا أهمية عودة اللاعب لتدعيم دفاع الفريق. 

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدفع بالمغربي أشرف داري أساسيا في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأحد القادم بعد إعلان جاهزية اللاعب فنيا وبدنيا. 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الأحد القادم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ومن المقرر أن يلتقي  النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

وخسر الأهلي مؤخرا من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف  نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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الأهلي النادي الأهلي مروان عطية الفتح السعودي مارسيل كولر

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