طالب يطعن زميله داخل جامعة حلوان، والأمن يلقي القبض عليه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على طالب، طعن زميله بمطواة داخل جامعة حلوان، بسبب خلافات بينهما.

تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، باستقبال الطالب عمر ناصر، مصابًا بطعنة نافذة، جراء ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة، بين المجني عليه وآخر داخل جامعة حلوان، بسبب خلافات بينهما قام على إثرها المتهم بطعن زميله بسلاح أبيض مطواة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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