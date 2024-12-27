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حوادث

تسيير الحركة المرورية بطريق الكريمات بعد حادث انقلاب ميني باص وإصابة 11 شخصا

حادث انقلاب ميني
حادث انقلاب ميني باص، فيتو

تواصل الخدمات المرورية رفع آثار انقلاب ميني باص قبل الكارتة في طريقها إلى القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي علي طريق الكريمات، مما أسفر عن سقوط 11 مصابا وتم نقلهم إلى مستشفى أطفيح.

 

وتقوم الخدمات المرورية تسيير الحركة المرورية بعدما تسبب الحادث، في زحام مروري علي الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.


تلقى مشرف عمليات النجدة، بلاغا أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بوقوع حادث مروري، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب ميني باص أعلى الطريق، ونتج إصابة 11 شخصًا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

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الخدمات المرورية انقلاب ميني باص طريق الكريمات الطريق الصحراوي الشرقي

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