تسيير الحركة المرورية بطريق الكريمات بعد حادث انقلاب ميني باص وإصابة 11 شخصا

تواصل الخدمات المرورية رفع آثار انقلاب ميني باص قبل الكارتة في طريقها إلى القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي علي طريق الكريمات، مما أسفر عن سقوط 11 مصابا وتم نقلهم إلى مستشفى أطفيح.

وتقوم الخدمات المرورية تسيير الحركة المرورية بعدما تسبب الحادث، في زحام مروري علي الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى مشرف عمليات النجدة، بلاغا أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بوقوع حادث مروري، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب ميني باص أعلى الطريق، ونتج إصابة 11 شخصًا ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.