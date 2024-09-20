حرقة المعدة وصعوبة في البلع، أعراض وأسباب فتق الحجاب الحاجز

يحدث فتق الحجاب الحاجز عندما يبرز الجزء العلوي من المعدة من خلال فتحة في الحجاب الحاجز، وتعد هذه حالة شائعة جدًا، خاصة مع التقدم في السن.

ولا يسبب فتق الحجاب الحاجز أعراضًا دائمًا، ولكن عندما يحدث، تكون عادةً مرتبطة بارتجاع الحمض، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ما هو فتق الحجاب الحاجز؟

يحدث فتق الحجاب الحاجز عندما يبرز الجزء العلوي من المعدة من خلال فتحة في الحجاب الحاجز إلى الصدر، والحجاب الحاجز هو الحاجز العضلي الذي يفصل تجويف البطن عن تجويف الصدر.

يحدث الفتق عندما يبرز أي عضو أو نسيج من خلال ضعف في الحاجز النسيجي الذي يحتويه عادةً، الفتق شائع، وفتق الحجاب الحاجز من بين أكثر الأنواع شيوعًا.

يبرز فتق الحجاب الحاجز من خلال ضعف موجود مسبقًا في الحجاب الحاجز - الفتحة التي يمر بها المريء للاتصال بالمعدة، ويُطلق مقدمو الرعاية الصحية على هذه الفتحة اسم "فتق المريء"، ومن هنا جاء مصطلح "فتق الحجاب الحاجز".

ويمكن أن يؤدي الإجهاد والتوتر إلى توسيع هذه الفتحة بمرور الوقت، وتتطور هذه الحالة عادةً ببطء على مدار سنوات عديدة.

أعراض فتق الحجاب الحاجز

إذا كان المريض يعاني فقط من فتق الحجاب الحاجز المنزلق، وهو ما يعاني منه معظم الناس، فلن يشعر بالفتق نفسه، وعلى عكس أنواع الفتق الأخرى، ولن يرى الانتفاخ من الخارج أيضًا.

لا يعاني العديد من الأشخاص من أعراض فتق الحجاب الحاجز أبدًا، ولكن بين أولئك الذين يعانون منها، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا مرتبطة بالارتجاع الحمضي المزمن (مرض الارتجاع المعدي المريئي، أو GERD)، وتشمل هذه:

حرقة المعدة

ألم صدر غير قلبي.

عسر الهضم.

التجشؤ

صعوبة في البلع أو وجود كتلة في الحلق عند البلع.

التهاب الحلق وبحة الصوت عند التحدث، بسبب تهيج الحمض.

قد تشمل العلامات التحذيرية المحتملة الأخرى لفتق الحجاب الحاجز ما يلي:

الغثيان، بسبب ضغط المعدة أو فيض الحمض، أو كليهما.

ضيق التنفس، إذا كان الفتق يضغط على الرئتين.

ضغط أو ألم في الجزء العلوي من البطن أو الجزء السفلي من الصدر.

وتكون هذه الأعراض اكثر احتمالًا مع فتق الحجاب الحاجر الكبير من حيث الحجم.

أسباب فتق الحجاب الحاجز

يصبح الفتق ممكنًا عندما يكون هناك نقطة ضعيفة في الأنسجة التي تفصل بين حجرات الجسم المختلفة، وتخلق هذه النقطة الضعيفة فتحة لخروج الفتق.

ويأتي فتق الحجاب الحاجز، على وجه الخصوص، من خلال فتحة موجودة بالفعل: فتحة المريء، حيث يمر المريء عبر الحجاب الحاجز، ولا يتعين على هذه الفتحة إلا أن تتسع قليلًا لجعل فتق الحجاب الحاجز ممكنًا.

في بعض الأحيان، تتسبب إصابة معينة أو عملية جراحية أو حتى عيب خلقي في الضعف الأصلي الذي يسبب الفتق، ولكن في أغلب الأحيان، يكون الضرر تراكميًا من سنوات من الإجهاد والتوتر اليومي، وأي شيء ينتج ضغطًا إضافيًا في تجويف البطن يمكن أن يضغط على الحجاب الحاجز بمرور الوقت، وتشمل بعض القوى الأكثر شيوعًا التي تخلق ضغطًا في البطن وتساهم في فتق الحجاب الحاجز ما يلي:

السعال المزمن أو العطس.

الإجهاد المزمن للتبرز (الإمساك).

السمنة المزمنة.

القيء المتكرر.

ممارسة التمارين الرياضية الشديدة أو رفع الأشياء الثقيلة.

الحمل والولادة.