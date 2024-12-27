إيران ترد على الجامعة العربية بشأن بيان الفتن: نشاطركم الأهداف في سوريا

ردت إيران، اليوم، على اتهام جامعة الدول العربية لها بتأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري.

وزير خارجية إيران يوجه رسالة إلى الجامعة العربية

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، منشورا على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" قال فيه: “إن بلاده تتفق مع دول المنطقة في رؤيتها لضرورة تحقيق انتقال سلمي وآمن للسلطة في سوريا عبر تشكيل حكومة جامعة لا تقصي أحدًا، وذلك ردًا على بيان إدانة من الجامعة العربية”.

وأكد عراقجي في رسالته إلى الجامعة العربية، أن “إيران ترغب في تحقيق الاستقرار ومنع الفوضى والاضطرابات في سوريا”.

وشدد الوزير الإيراني على رفض "أي نوع من التدخل الأجنبي في سوريا، أو أن تصبح سوريا مصدر تهديد لجيرانها والمنطقة".

إيران تعبر عن مخاوفها من احتلال أجزاء في سوريا

وعبر وزير الخارجية الإيراني، عن مخاوف بلاده إزاء إضفاء الشرعية على استمرار احتلال أجزاء من الأراضي السورية "خاصة من قِبَل إسرائيل والولايات المتحدة"، أو حرمان بعض شرائح الشعب السوري من المشاركة في تقرير مصيرهم، أو تبرير التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية لسوريا.

السیدات والساده في جامعة الدول العربية:



نحن أيضًا مثلكم، نرغب في تحقيق الاستقرار والهدوء ومنع الفوضى والاضطرابات في سوريا، وذلك لأسباب واضحة تمامًا:

• للحفاظ على وحدة التراب السوري وسلامة اراضيها؛

• لضمان أمن جميع المكونات العرقية والطائفية، بمن فيهم السنة والشيعة… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) December 27, 2024

وتحدث عباس عراقجي، عن ضرورة منع السياسات الإسرائيلية التوسعية الخطيرة، وطالب بالتحلي بالعقلانية وتجنب إثارة الخلافات والمصالح المرحلية من أجل تخطي مرحلة الغليان الحالية.

بيان الجامعة العربية ضد محاولة إيران تأجيج الفتن

يشار إلى أن جامعة الدول العربية أصدرت، الخميس الماضى، بيانا أعلنت فيه رفضها للتصريحات الإيرانية الأخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري.

وقالت الجامعة العربية فى بيانها، إنها تؤكد مجددًا على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته".

وشددت الأمانة العامة للجامعة حينها، على ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.