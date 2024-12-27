كدمات وكسور بالأضلاع، نص التقرير الطبي في مقتل "عريس البراجيل" على يد صديقه

حصل موقع فيتو على نص تقرير الطب الشرعي لجثة عامل لقي مصرعه على يد زميله بقرية البراجيل بالجيزة، انتقاما منه ظنا أنه السبب في فسخ خطوبته، والصادر ضده حكم بالسجن المشدد 15 سنة عن تهمة القتل والسجن سنتين عن تهمة حيازة سلاح أبيض وغرامة 100 ألف جنيه.

وجاء في تقرير مصلحة الطب الشرعي ان إصابة المجني عليه هي سحجات متكدمة بيسار الوجه والشفة العليا وأعلى يسار العنق وجروح مشرذمة الحواف يسار الشفة العليا وبالذقن وبالسطح الداخلي للشفة العليا وتكدم بالسطح الداخلي للشفة السفلى وكدم يمين العنق وأسفل الذقن وأسفل شحمة الأذن اليمنى، وكدمات أجزاء منها متسحجة بمقدم الصدر وجميعها إصابات رضية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بأجسام صلبة.

وأضاف تقرير الطب الشرعي لجثة المجني عليه أنه تبين وجود انسكابات دموية وتكدمات شديدة بالقلب والرئتين وكسور بالأضلاع من الثاني للخامس وتعزي الوفاة إلى الضغط على العنق والصدر وما صاحبهما من عدم قدرة على التنفس مما أدى للوفاة.

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