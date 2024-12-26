محكمة النقض تسدل الستار على قضية قاتلة نجلها وطهي جثته في الزقازيق.. تأييد حكم براءة والدة الضحية وإيداعها مصحة نفسية.. وجارتها تروي تفاصيل مبكية

أسدلت محكمة النقض برئاسة المستشار د. علي فرجاني الستار علي محاكمة ربة منزل متهمة بقتل نجلها وطهيه وأكله في الزقازيق.

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق، ببراءة هناء حتروش من اتهامها بقتل طفلها سعد عبد الرحيم عمدا مع سبق الإصرار، وإيداعها إحدى المحصات النفسية.

المتهمة تطلقت وانتقلت للعيش بصحبة أهلها

وجاء في أسباب الحكم أن وقائع القضية تضمنت أن المتهمة هناء حتروش سليمان تزوجت من محمد سعد أحمد عبد الرحيم ودام زواجهما ثمان سنوات رزقت فيها بطفلها المجنى عليه سعد، وقبل ثلاث سنوات على تاريخ الواقعة انفصلت عن زوجها وانتقلت للعيش رفقة أهلها، ومن وقتها، نشبت بينهم العديد من الخلافات بسبب توجسها من والدتها وزوجة أخيها لميلهما إلى ضم حضانة المجني عليه إلى والده، بينما هي متمسكة بحضانته لحبها الشديد له وخوفها عليه من أي ضرر يصيبه وارتيابها أن يأخذ مطلقها المجنى عليه منها رغما عنها.

خلافات دفعت المتهمة لمغادرة منزل العائلة



وتبين للمحكمة أنه على أثر تلك الخلافات انتقلت المتهمة وبرفقتها المجني عليه للإقامة بأحد المنازل الملاصقة لمسكن أهلها والذي لم يكن مهيئا للسكن، بقرية سوادة بدائرة مركز فاقوس، وكانت المتهمة خلال تلك الفترة مضطربة نفسيًّا فقد كانت دائمة الصراخ والعويل دون سبب ظاهر وحين تسألها جارتها زينب محمد محمد سالم عن سبب صراخها وعويلها تخبرها بأن “نسوة يضربنها ولكنها لن تراهم”، وكانت تنتابها حالات من الهياج فتطارد أطفال في طرقات القرية وزادت على ذلك بأن توجهت إلى جارتها تلك واصطحبتها ذات يوم إلى ذلك المنزل، وأشارت إلى حفرة كبيرة به وأنها حفرتها ثم طلبت منها أن تواريها التراب هي والمجني عليه.

وأشارت التحقيقات إلى أن جارتها حين سألتها عن سبب ذلك قررت بأنها ونجلها سيحيون مرة أخرى، ولكن الجارة رفضت ذلك وقصت على والدة المتهمة ما كان، وظلت تراود المتهمة مخاوف أخذ مطلقها نجلها منها، حتى انتهى تفكيرها يوم الثلاثاء 25 يناير 2023 إلى قتل المجني عليه لمنع مطلقها من أخذه منها، وأعدت لذلك الغرض عصا فأس خشبية وسكين متواجدين لديها بالمنزل وقررت قتله بهما وتقطيع جثمانه وإخفائه ثم الادعاء بأنها لا تعلم مكانه.

المتهمة قتلت ابنها حتي لا يأخذه طليقها منها



وأوضحت المحكمة أنه مساء يوم الأربعاء 26 أبريل 2023 بمحل سكنها، أغلقت النوافذ وغافلت ابنها المجني عليه، وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا فخر صريعا، ولتتيقن من قتله نحرت عنقه بالسكين، حتى تأكد لها إزهاق روحه، ثم جرت الجثمان إلى دورة المياه، وقطعته لأشلاء، ونزعت اللحم عن العظام وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها، وفي سبيل إخفاء الجثمان أكلت بعض ما طهت منه، ولما لم تستطع تناول جثمانه كله، قررت إخفاء الأشلاء بدفنها مساء اليوم التالي، وفي اليوم التالي للواقعة لاحظت جارتها زينب محمد محمد سالم غلق نوافذ مسكن المتهمة وعدم ظهورها والمجني عليه على غير عادتهما، وهو ما تزامن مع إصدار المتهمة أصوات بكاء وصراخ يتعالى ويتزايد بمرور الوقت على فترات من ذلك اليوم، رددت خلاله المتهمة نداء على المجني عليه بعبارة "يا سعد"، فارتابت في أمرها وأرسلت في طلب عم المتهمة الذي حضر وطرق على باب المتهمة طالبًا دخول المنزل للاطمئنان عليها وعلى المجني عليه فأبت ثم عاد إليها بعد فترة وجيزة وبصحبته والدة المتهمة وشقيقها وأصروا على الدخول حتى سمحت لهم فبادرها عمها بسؤالها عن نجلها فأنكرت تواجده بالمسكن فشك في أمرها، وبحث عنه بمحل الواقعة حتى عثر على أشلاء الجثمان المقطعة داخل دلو بلاستيكي مخبأ داخل خزانة ملابس المتهمة، ولما واجهوا المتهمة بقتلها المجني عليه وتقطيع جثمانه قررت أنها اكلت ولدها وأعادته لبطنها كما جاءت به من بطنها إلى الدنيا.

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