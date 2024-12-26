الجمعة 27 ديسمبر 2024
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ملفات وحوارات

موسى وعيسى قالا لي إني مريم العذراء.. تفاصيل أقوال مضيفة الطيران قاتلة طفلتها بعد الحكم عليها

مضيفة الطيران
مضيفة الطيران

ترصد فيتو أبرز أقوال مضيفة الطيران  التونسية المتهمة بقتل طفلتها بالتجمع الخامس، والتي تم نظرها اليوم الخميس ، وقضت المحكمة فيها بالمشدد 15 عاما ضد المتهمة.

بيجيلي موسي وعيسي 

وخلال التحقيقات، قالت المتهمة، عقب ارتكابها جريمة قتل نجلتها : "اللي حصل إنه في سنة 2017، وأنا في دبي، كنت هناك بشتغل مضيفة طيران، فجأة حصل لي وقفة روحية حتى أصبحت مستنيرة وبشوف حاجات الناس العاديين مش بيشوفوها، وبتيجي لي هواتف بتعلي من طاقتي، وأنا بسميها تجليات، لدرجة إن بيجيلي موسى وعيسى وبيقولوا لي إني مريم العذراء".

و اعترفت المتهمة “ أميرة” بجريمتها كاملة، وقالت إنها تعرضت لحالة يقظة روحانية، تنير لها طريقها، وأصبحت ترى أشياء لا يستطيع غيرها رؤيتها.
 

حقيبتها اداة الجريمة 

وأضافت خلال التحقيقات أنه يوم الجريمة فوجئت أثناء نومها بهاتف غريب، يخبرها بأن موعدها قد حان للصعود للسماء، وعليها أن تأخذ ابنتها معها لذا نفذت الجريمة وبالفعل لم تجد سوى حقيبتها، فقررت أن تكون تلك هي أداة إنهاء حياة ابنتها لتصعد معها للسماء، فقصت حزام الحقيبة الجلدي، ولفته حول رقبة الصغيرة صاحبة الـ4 سنوات، وأحكمت قبضتها عليها لتفارق الطفلة الحياة

 علم الطاقة ومضيفة الطيران

واستمعت هيئة المحكمة في وقت سابق لأقوال مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها لتروي ما حدث لها، قائلة: “إنها تزوجت منذ 3 سنوات، بعد مكوثها فترة خارج البلاد صحبة زوجها، وهناك تعلمت علوم الطاقة على يد فتاة خبيرة في علم الروحانيات، وأخبرتها بانتمائها إلى مجموعة ماسونية، وطلبت منها الانضمام لهم، وبعد نزولها إلى مصر تقابلا مع مجموعة من المهتمين بعلاج الطاقة والروحانيات، وفي أول مرة شاهدها شخص إيطالي وأمسك بيدها بطريقة كالقلم وبدأ بعمل حركات كأنه يضع نقاط وأخبرها أنه  المهدي المنتظر، ولمس رأسها وعمل لها جلسة علاج روحاني”.

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التجمع الخامس الطيران التونسي بالتجمع الخامس اليوم الخميس المتهمة بقتل ابنتها جريمة قتل نجلتها مضيفة الطيران التونسية مريم العذراء مضيفة طيران

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