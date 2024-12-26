إحالة المتهمة بذبح شقيقتها ونجلها وحرق جثتيهما في السلام للجنايات

أمرت نيابة السلام بإحالة المتهمة بقتل شقيقتها ونجلها وأشعلت النيران في جثتيهما بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة،الي محكمة الجنايات.

وتبين من المناظرة أن الجثتين بهما جروح طعنية ذبحية بالرقبة وغائرة وحروق شديدة بالجسد وانتفاخ في الجسد وأن الوفاة حدثت قبل كشفها بأكثر من يومين.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بنطاق قسم السلام.



وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة للسيطرة على النيران.

وتبين من المعاينة والتحريات العثور على جثة ربة منزل وابنها بهما طعنات في الجسد، وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

ودلت التحريات، على أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقة المجني عليها، وأنها ذهبت إلى شقيقتها للمبيت معها وقامت بذبحها ونجلها، ثم أضرمت النيران في الشقة لتضليل رجال المباحث.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب غيرتها من شقيقتها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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