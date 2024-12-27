الجمعة 27 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 7 تجار مخدرات وقطعتي سلاح ناري خلال حملة أمنية بدمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط 

وأسفرت الجهود عن ضبط 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش -13 كيلو جرام لمخدر البانجو - 15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة  7 متهمين"لــ 5 منهم معلومات جنائية".

 

كما تم ضبط قطعتى سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (2 فرد محلى – عدد من الطلقات) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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