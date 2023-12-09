فوائد زيت اللافندر، يقلل من التوتر ومضاد للإجهاد



فوائد زيت اللافندر، عديدة، سواء للصحة العامة، أو للبشرة، وكذلك الشعر، ويعد زيت اللافندر أحد أكثر الزيوت الأساسية استخدامًا في العالم، وهو مشهور برائحته الجميلة، وفوائده الصحية العديدة.



وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد زيت اللافندر للصحة وللبشرة والشعر، عديدة وهامة، ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لأي امرأة.

فوائد زيت اللافندر

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد زيت اللافندر.

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يقلل من التوتر والقلق: يمكن أن يساعد زيت اللافندر في تقليل مستويات التوتر والقلق. وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تحسين جودة النوم وتقليل معدل ضربات القلب وضغط الدم.

مضاد للالتهابات: يحتوي زيت اللافندر على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم. وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تقليل الألم والالتهابات المرتبطة بأمراض مثل التهاب المفاصل والتهاب الجلد.

يعزز الاسترخاء: يمكن أن يساعد زيت اللافندر في تعزيز الاسترخاء والهدوء. وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تقليل التوتر والقلق وتحسين جودة النوم.

يعالج اضطرابات الجهاز التنفسي: يمكن أن يساعد زيت اللافندر في علاج اضطرابات الجهاز التنفسي مثل التهاب الحلق والسعال ونزلات البرد. وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض هذه الاضطرابات وتقليل التهاب الشعب الهوائية.

يحسن صحة الدماغ: يمكن أن يساعد زيت اللافندر في تحسين صحة الدماغ. وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تقليل التوتر والقلق وتحسين الذاكرة والتركيز.

يحسن جودة النوم: يمكن أن يساعد زيت اللافندر في تحسين جودة النوم. وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تقليل اضطرابات النوم وتحسين وقت النوم.

يساعد في عملية الهضم: يمكن أن يساعد زيت اللافندر في عملية الهضم. وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تقليل الغثيان والقيء والإمساك.

زيت اللافندر

فوائد زيت اللافندر للبشرة

كذلك يتمتع زيت اللافندر بالعديد من الفوائد للبشرة، والتي تستعرضها في السطور التالية:

مضاد للالتهابات:

يمكن أن يساعد زيت اللافندر في تقليل الالتهابات في الجلد، مما قد يساعد في علاج الحالات الجلدية مثل حب الشباب والأكزيما والصدفية.

مضاد للبكتيريا: يمكن أن يساعد زيت اللافندر في قتل البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهاب الجلد والعدوى.

مضاد للفطريات: يمكن أن يساعد زيت اللافندر في قتل الفطريات التي يمكن أن تسبب عدوى الخميرة والالتهابات الجلدية الأخرى.

مرطب: يمكن أن يساعد زيت اللافندر في ترطيب البشرة الجافة والمتهيجة.

مضاد للأكسدة: يمكن أن يساعد زيت اللافندر في حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة، والتي يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة.

علاج حب الشباب: يمكن استخدام زيت اللافندر للمساعدة في علاج حب الشباب عن طريق قتل البكتيريا التي تسببه. يمكن وضع بضع قطرات من زيت اللافندر على المنطقة المصابة مرتين يوميًا.

علاج الأكزيما: يمكن استخدام زيت اللافندر للمساعدة في علاج الأكزيما عن طريق تقليل الالتهاب والحكة. يمكن خلط بضع قطرات من زيت اللافندر مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وتطبيقه على المنطقة المصابة مرتين يوميًا.

علاج الصدفية: يمكن استخدام زيت اللافندر للمساعدة في علاج الصدفية عن طريق تقليل الالتهاب والحكة. يمكن خلط بضع قطرات من زيت اللافندر مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وتطبيقه على المنطقة المصابة مرتين يوميًا.

ترطيب البشرة الجافة: يمكن استخدام زيت اللافندر لترطيب البشرة الجافة عن طريق خلطه مع مرطب أو كريم. يمكن وضع هذا المزيج على البشرة مرتين يوميًا.

قبل استخدام زيت اللافندر للبشرة، من المهم إجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد. إذا كنت تعاني من أي رد فعل تحسسي، مثل احمرار أو تورم، فتوقف عن استخدام المنتج.