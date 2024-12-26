30 صورة ترصد استعدادات أسوان لاحتفالات العام الجديد والكريسماس

استعدت أجهزة محافظة أسوان لإضفاء الوجه الحضارى واللمسات الجمالية لجوهرة النيل الساحرة استعدادًا للاحتفال بأعياد الكريسماس، ورأس السنة الميلادية، وعيد أسوان القومى.

وقال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان: إن هناك متابعة ميدانية متواصلة للجهود الجارية حيث تزينت الحدائق والميادين بأشجار الكريسماس والأعمال الفنية المضاءة التى تبرز قرب قدوم عام 2025، مشددًا على الإسراع بتلافى كافة الملاحظات التى يشهدها الشارع الأسوانى، وخاصة فى المناطق والأحياء السكنية الداخلية والأسواق من نظافة عامة وتطوير وتجميل وتشجير ورفع الإشغالات.

استكمال أعمال الرصف وأحواض الزرع

أضاف أن ذلك يجري مع إستكمال أعمال الرصف وتنفيذ أحواض الزرع بشكل متناسق، مع تهذيب الأشجار، إلى جانب تكثيف المسطحات الخضراء، فضلًا عن الإضاءات المتنوعة الألوان والمبهجة على جانبي الأرصفة والطرق، لتكون المحافظة جاهزة وفي أبهى صورها لاحتفالات المواطنين والزائرين من الأفواج السياحية والمصريين بالأعياد المتتالية، والاستمتاع بجمال وسحر الطبيعة الخلابة، والشمس المشرقة والطقس المعتدل داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة.

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