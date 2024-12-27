تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم

حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري.

وتحدث المدير الفني عن أهمية لقاء الاتحاد السكندري، وطالب اللاعبين بعدم التفريط في أي نقطة وشدد على ضرورة تحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة بقوة على بطولة الدوري.

وأكد جروس على ثقته في قدرات اللاعبين على استعادة الانتصارات، وطالبهم ببذل أقصى جهد في الفترة الحالية لتحقيق الأهداف.

وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني برنامج التدريب خلال مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري يوم الأحد المُقبل في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك والاتحاد

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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