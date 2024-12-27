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رياضة

الزمالك يعلن عن قميصه الجديد (صور)

قميص الزمالك الجديد
قميص الزمالك الجديد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن قميص الفريق الجديد للموسم الجاري 2024-2025. 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك صورا من جلسة تصوير القميص الجديد وعلقت: "الأبيض هويتنا والفارس شعارنا". 

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري يوم الأحد المُقبل في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز  باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك والاتحاد 
الزمالك والاتحاد 

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

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