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محافظات

مركز ومدينة الخارجة يشن حملة نظافة موسعة بمشاركة رؤساء الأحياء

حملات النظافة، فيتو
حملات النظافة، فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، حملة نظافة موسعة بمشاركة رؤساء الأحياء وعمال النظافة وجهاز تحسين البيئة شملت رفع مخلفات القمامة وإزالة التراكمات وتقليم الأشجار فى مناطق متفرقة بكافة أحياء مدينة الخارجة.

وأشار جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة،  اليوم الخميس، إلى بدء حملة نظافة في شارع بورسعيد، وحي بنك مصر القديم، كما شملت الأعمال شارع الدكتور الذهبي وشارع عارف وشارع الإذاعة وشارع جمال عبد الناصر، بالإضافة إلى أحياء الأمل، الزهور، والزراعيين. وقد تم التركيز على كنس الشوارع ورفع كافة المخلفات، سواء كانت زراعية أو منزلية، لضمان توفير بيئة نظيفة للسكان، وامتدت الجهود لتشمل حي البلد القديمة وشارع الشهيد طلعت ضرغام وحي السبط الشرقي وحي المجاهدين، حيث تم رفع القمامة والمخلفات الزراعية بشكل كامل، مع العمل على تحسين المنظر العام لهذه المناطق.

وعلى صعيد متصل، توجه فريق عمل قسم تحسين البيئة لمتابعة أحياء المدينة وذلك بقص وتهذيب الاشجار المتشابكة مع اسلاك الكهرباء لتخفيف الضرر على المواطنين، كما تم رفع المخلفات ونقلها للأماكن المخصصة لذلك بالكيلو عشرة.

ولفت المتولي، إلى مشاركة قسم تحسين البيئة وقطاعات النظافة والحملة الميكانيكية ومرفق المياه بالمركز في أعمال الحملة.

وأكد رئيس مركز الخارجة، إستمرار أعمال صيانة وإصلاح الأعطال المتكررة ورفع كفاءة محطات المياه والصرف وفقًا للأولويات وأجندة العمل وذلك فى إطار الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين حرصا على تقديم أفضل الخدمات لسائر السكان برعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

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