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حوادث

حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنوفية

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنوفية، فيتو

 قررت النيابة العامة حبس عاطل بالمنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها  دون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة أشمون) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.
 

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنوفية 

 وتم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 4 فرد خرطوش – بندقية رش - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود  أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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النيابة العامة الأسلحة النارية الاجراءات القانونية وزارة الداخلية مديرية أمن المنوفية مركز شرطة أشمون قطاع الأمن العام

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