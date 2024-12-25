الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملة أمنية فى أسيوط تلاحق حائزي ومتجري الأسلحة النارية والمخدرات

أسلحة نارية, فيتو
أسلحة نارية, فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

السجن المؤبد لشقيقين فى قضية مقتل ربة منزل بقنا

السجن 15 سنة لـ سائق بتهمة التعدى على شقيقته بالإسكندرية

 

وتم خلال الحملات ضبط 14 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5  كيلو جرام لمخدر الشابو - 3,600 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية لمخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 15 متهم"لـ 8 منهم معلومات جنائية".

كما ضبط 40 قطعة سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (7 بنادق آلية - 17 بندقية خرطوش – 19 فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)  بحوزة40 متهم "لـ13 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 411 حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسلحة النارية والذخائر الأسلحة النارية حائزي ومتجري المواد المخدرة قطاع الأمن العام مخدر الحشيش مخدر الشابو مخدر الهيروين مكافحة الجريمة مديرية أمن اسيوط

مواد متعلقة

السجن المؤبد لشقيقين فى قضية مقتل ربة منزل بقنا

السجن 15 سنة لـ سائق بتهمة التعدى على شقيقته بالإسكندرية

العثور على جثة مسن فى ظروف غامضة بالإسماعيلية

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

السيطرة على حريق داخل عقار بكرداسة 

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها فى بنى سويف

ضبط 7 شركات سياحية بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط عنصر إجرامي غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في القاهرة

ads

الأكثر قراءة

شعبة الذهب: عيار 21 سيصل لهذا المستوى مطلع العام الجديد

المالية: 38.5% رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

" العدل " تضع شرطا أساسيا لاستكمال استخراج التوكيل من الشهر العقاري

المالية: اللي مش هيدفع جمارك الهاتف المستورد هيبقى في إيده حتة حديدة

سر استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري

الحكومة تكشف حجم الدين الخارجي الآن ووعدها بشأن 2025

أسعار الليمون تقفز لـ 85 جنيهًا في الأسواق اليوم الأربعاء 25/12/2024

الشيخ يبرق يحرك فلول الأسد، مواجهات مسلحة في محافظات الطائفة العلوية بسوريا

منوعات

المزيد

راكب يوثق لحظات الرعب قبل تحطم طائرة أذربيجان (فيديو)

جورجينا تنشر كواليس احتفالها بالعام الجديد مع رونالدو داخل الكهف (فيديو)

وسط إجراءات أمنية مشددة، سوريا تحتفل بعيد الميلاد وسقوط نظام الأسد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-12-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء 25-12-2024

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2024

المزيد

انفوجراف

5 نصائح من الأرصاد لمواجهة العاصفة الترابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل القروض سبب في وقوع البلاء والمصائب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم الضرب في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبًا

لماذا لا يستجيب الله للدعاء؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية