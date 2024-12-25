حملة أمنية فى أسيوط تلاحق حائزي ومتجري الأسلحة النارية والمخدرات

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وتم خلال الحملات ضبط 14 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر الشابو - 3,600 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية لمخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 15 متهم"لـ 8 منهم معلومات جنائية".

كما ضبط 40 قطعة سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (7 بنادق آلية - 17 بندقية خرطوش – 19 فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة40 متهم "لـ13 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 411 حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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