الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات 50%

بمشاركة 3501 منفذ..الداخلية
بمشاركة 3501 منفذ..الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد

 تواصل  وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد)،  لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

 

فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات 50%

 وتم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية للانضمام للمبادرة، وتم التوسع فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 2451 منفذا و4 معارض رئيسية، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

txt

حالة الطرق اليوم، خريطة الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

txt

نتيجة كلية الشرطة 2025: مساعد وزير الداخلية يعلن قبول 2950 طالبا فى كلية الشرطة.. اللواء أبو المكارم: 49 ألفا و846 طالبا تقدموا.. استخدام التطبيقات الالكترونية فى اختيار المقبولين( فيديو وصور)

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1050 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ويأتي ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين وتحت رعاية رئيس الجمهورية بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المرحلة الـ 26 من مبادرة كلنا واحد الموقع الرسمى لوزارة الداخلية توفير السلع الغذائية شرطة التموين والتجارة فعاليات مبادرة كلنا واحد مستلزمات الاسرة المصريه وزارة الداخلية

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، خريطة الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

نتيجة كلية الشرطة 2025: مساعد وزير الداخلية يعلن قبول 2950 طالبا فى كلية الشرطة.. اللواء أبو المكارم: 49 ألفا و846 طالبا تقدموا.. استخدام التطبيقات الالكترونية فى اختيار المقبولين( فيديو وصور)

عقب تداول فيديو ترويج المخدرات، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم كمية من الإستروكس بمدينة نصر

مصدر أمني ينفي صحة ما ورد في مقطع فيديو حول حريق بسيارة في كفر الشيخ

مساعد وزير الداخلية: قبول 2950 طالبا في كلية الشرطة للعام الدراسي 2025

رئيس أكاديمية الشرطة: 18 ألفا و243 طالبا وصلوا إلى كشف الهيئة

مساعد وزير الداخلية: 49 ألفا و846 طالبا تقدموا للالتحاق بكلية الشرطة لعام 2025

ضبط مطرب مهرجانات شهير لهروبه من أحكام وحيازة سلاح أبيض بالزمالك
ads

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة و20 رسالة للمصريين

أخبار مصر: تفاصيل مأساوية في وفاة أسرة بحريق شقة المنيب، مسدس "الشرع" يثير الجدل بدولتين، ارتفاع الذهب، الجزيري يفضح الزمالك

الأهلي يبدأ أولى خطوات ضم زيزو

انخفاض جديد بالحرارة وأمطار رعدية ورياح، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد رسالته المسيئة وتهديده بشكوى النادي في الفيفا

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام إنبي والقناة الناقلة

تفاعل النجوم مع جريمة مقتل الإعلامية عبير رحال على يد زوجها بالمحكمة (صور)

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

تاجر مخدرات يقرر الانتحار أمام الشرطة في بغداد لهذا السبب

أسعار الخضراوات بسوق الجملة في مصر القديمة، انخفاض الطماطم بموسم التخزين (صور)

جريئة وتتجاوز الحدود التقليدية، ملابس من الفقاعات البلاستيكية للاحتفال برأس السنة (فيديو)

بعد كارثة جونسون آند جونسون، قواعد جديدة لاختبار مستحضرات التجميل في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بالأسواق

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

تعرف على أسعار الشوفان بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد قرار البنك المركزي.. رحلة أسعار الفائدة في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الحصول على جائزة مالية مكافأة على حفظ القرآن الكريم؟

دعاء الجمعة لتيسير الامتحانات والنجاح فيها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 27 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية