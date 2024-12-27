محافظ الأقصر: افتتاح مشروعات تنموية في إسنا خلال 2025

أكد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر أن مدينة إسنا ستشهد أعمال تطوير لتحقيق نهضة تنموية في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن مبادرة " حياة كريمة" ساهمت في النهوض بقرى إسنا من خلال تطوير البنية التحتية ودعم شبكات المرافق وتوصيل الصرف الصحي والغاز الطبيعي والاتصالات.

محافظ الأقصر يجري جولة تفقدية في إسنا

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمدينة إسنا والتي تفقد خلالها عدد من القرى والشوارع بداية من مدخل مدينة إسنا مرورًا بهويس وقناطر المدينة، وصولًا لقرى كيمان المطاعنة والزنيقة وتوماس وعافية 3.

أعلن محافظ الأقصر عن الاستعداد لإنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بإسنا، مشيرًا إلى أن عام 2025 سيشهد افتتاح عدد من المشروعات في مختلف المجالات لخدمة أهالي مدينة إسنا.

وجه محافظ الأقصر رئيس مدينة إسنا خلال الجولة بتخصيص سيارة لنقل الطلاب والطالبات من على كوبري هويس إسنا لعدم توفر وسيلة مواصلات في هذه المنطقة.

وخلال تفقده لعدد من الطرق والشوارع، وجه المحافظ برفع مستوى الطرق وتمهيدها، استعدادًا لرصف المناطق التي تم الانتهاء من توصيل كافة المرافق إليها.

رافق المحافظ في جولته، الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا، واللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة هناء العربي مكتب فني المحافظ، والمهندسة ماري روحي مدير ادارة الكهرباء بالأقصر.

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