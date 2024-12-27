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بيطري الأقصر يحصن 272.608 حيوانات وطيور (صور)

أثناء الحملة، فيتو
أثناء الحملة، فيتو

قال الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر إن المديرية نفذت على مدار الأشهر الماضية عددا من الفاعليات والأنشطة ضمن أعمال مبادرة  بداية جديدة لبناء الإنسان، فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

حملات لتحصين المواشي في الأقصر 


وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر أنه تم تحصين 211000 من الطيور، 42747 من الأبقار والجاموس والأغنام ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، و18861 أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.


كما تم علاج 4982 حيوانا بالمجان خلال القوافل الطبية البيطرية، ومكافحة الطفيليات الداخلية لعدد 2400 حيوان، ومكافحة الطفيليات الخارجية مجانًا عن طريق رش مجانى لعدد 1450 حيوانا، إلى جانب الفحص المجانى لـ 1393 حيوانا لاكتشاف مرض البروسيلا، و430 حيوانا لاكتشاف مرض الدرن (السل البقري)، وأيضًا تم تحصين 108 من الكلاب ضد مرض السعار (سواء مملوكة أو ضاله).


يذكر أن مديرية الطب البيطرى تنفذ العديد من الندوات التوعوية  والإرشادية للمساهمة فى رفع مستوى الوعى لدى المواطنين من مربى المواشي والأغنام والطيور والدواجن، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

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