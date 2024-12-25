الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

خلاف العرب تجاه سوريا!

ليس صعبا رصد وجود خلافات بين العرب تجاه سوريا وتحديدا تجاه القادة الجدد فى سوريا، يكشف عنه توافد بعض المسئولين العرب على دمشق الآن.. فهناك دول مثل قطر تمنح دعما غير مشروط للقادة السوريين الجدد الذين يتقدمهم أحمد الشرع.. 

 

وهناك دول مثل الاْردن رهنت هذا الدعم بانتهاج هؤلاء القادة الجدد سياسات تسمح بمشاركة كل الأطياف السورية فى إنجاز عملية الانتقال السياسي، وتشكيل الدولة السورية الجديدة وعدم إقصاء طائفة، وهناك أيضا دول مثلنا  تتخوف من نزوع القادة الجدد للتطرف الدينى نظرا للخلفية التاريخية لهم والتى ربطتهم في وقت بتنظيم القاعدة وفي وقت لاحق بتنظيم داعش.

 
والأغلب أن ذلك الخلاف بين العرب تجاه سوريا سوف يظل قائما مستقبلا رغم توافق عدد من الدول العربية التى إجتمع وزراء خارجيتها في العقبة مؤخرا على بيان يحدد صورة سوريا التى يقبلون بها، وهى سوريا الموحدة والمسيطرة على كامل أراضيها ولا تسمح بالتدخل في شئونها الداخلية والتى تتسع لكل الطوائف المتنوعة فيها ولا مكان فيها للتطرف. 

 

والخلاف بين العرب تجاهها سوف تستثمره القوى الطامعة فيها وفى أراضيها والتى تبغى أن تحل محل روسيا وإيران في سوريا الأسد.. ولعل العرب لا يتركون سوريا وحيدة تستبدل هيمنة إقليمية ودولية بأخرى وتقع في أسر التطرّف وإستباحة أراضيها من قبل قوات الإحتلال الاسرائيلى وقوات أمريكا وقوات تركيا فضلا عن تنظيم داعش أيضا.. فهذا لن يمثل خطرا على سوريا وحدها وإنما سيكون خطرا على الدول العربية كلها وعلى الأمن القومي العربي.

 

متى يتوقف هبوط الجنيه؟

تحذير ضرورى!


ولعل الدول العربية تتمسك ببيان العقبة فهو يمثل الحد الأدني من التوافق العربي تجاه سوريا حتى تطل سوريا مستقلة موحدة وتسهم في حماية الأمن العربي.   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي أحمد الشرع سوريا الدولة السورية العرب

مواد متعلقة

قصور للإيجار!

هدية أمريكا للشرع!

إن صدق!

مطلوب أمنيا!

سعر الدولار في الكوتشينة!

ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة، ورواسب الطمي في حوض التوربينات تثير القلق

تكليفات حاسمة من السيسي لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي

مرتضى منصور يطالب بحضور شاليمار الشربتلي إلى المحكمة لمواجهتها بعمر زهران

كل ما تريد معرفته عن تطبيق رسوم الهواتف المستوردة وموعد التنفيذ

رئيس الوزراء: سددنا 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر

مرتضى منصور: عمر زهران مرهق وطالبنا باخلاء سبيله لظروفه الصحية (فيديو)

مرتضى منصور: كهربا وإمام عاشور الله يرحمهم (فيديو)

مدبولي: مصر سددت 38.7 مليار دولار من الديون خلال 2024

منوعات

المزيد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون في العراق

أبو ظبي تستعد لإطلاق أول خدمة سيارات أجرة طائرة في العالم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25-12-2024، احذر إثارة المشاكل مع شريك حياتك لمواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 25/12/2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

خضار أم فاكهة.. 7 فواكه يصنفها المصريون خضروات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة مالية

أسماء سورة التكوير وسبب نزولها وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير رؤية الإمام علي في المنام وعلاقتها بقرب الانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية