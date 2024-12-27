افتتاح 16 مسجدا، أوقاف الأقصر تستعرض إنجازتها في 2024

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر عن أهم الإنجازات التي تمت خلال عام 2024، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف من تصحيح المفاهيم الخاطئة، وما تقوم به من نشر صحيح الدين ووسطيته من خلال المساجد الكبرى.

حصاد مديرية الأوقاف بالأقصر

في القطاع الدعوى جرى عقد عدد (1276) درسا من الدروس المنهجية، عقد عدد (25004) جلسات بمساجد البرنامج التثقيفي للطفل، عقد عدد (169) محاضرة تثقيفية بالاشتراك مع قصر الثقافة، عقد عدد (240) ندوة علمية كبرى بالمساجد الكبرى بالمديرية، اعتماد عدد (1287) مقرأة جمهور، عقد عدد (5148) جلسة مقرأه جمهور، اعتماد عدد (11) مقرأة نموذجية، عقد عدد (54) جلسة مقرأة نموذجية، اعتماد عدد (297) مقرأة أعضاء، عقد عدد (1188) جلسة مقرأة أعضاء، اعتماد عدد (132) مقرأة أئمة، عقد عدد (528)جلسة مقرأة أئمة، عقد عدد (305) ندوات تثقيفية عن قضية الصحة السكانية بالتعاون مع مديرية الصحة، اعتماد انعقاد الأسبوع الثقافي الثاني والثلاثين والأسبوع الثقافي الثالث والثلاثين بأوقاف الأقصر، عقد عدد (8) ندوات خلال الأسبوع الثقافي الثاني والثلاثين والأسبوع الثقافي الثالث والثلاثين بأوقاف الأقصر، عقد عدد (580) درسا من دروس برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف، اعتماد تسيير عدد (13) قافلة دعوية بأوقاف الأقصر إلى مساجد إدارات أوقاف الأقصر، عقد عدد (17) ندوة للدروس الفقهية بالمساجد الكبرى بالمديرية، اعتماد عدد (228) مساجد لبرنامج صحح قراءتك، اعتماد عدد (38) خطيب مكافأة على بند التحسين والمعاش والدكتوراه والوعظ، مشاركة عدد 1563 مسجد في أداء خطبة الجمعة الأولى من شهر يناير 2024 تحت عنوان الصحة الإنجابية، اعتماد انعقاد الملتقى الفكري فى شهر رمضان بأوقاف الأقصر، عقد عدد 29 ندوه خلال فعاليات الملتقى الفكري، حصول مساجد (الشهدين بالشغب بإسنا + أولاد حسن بالمحاميد قبلي بأرمنت + خاتم المرسلين بطيبة بالزينية + العتيق بالعوامية بندر الأقصر) على شهادة الاعتماد وضمان الجودة، اعتماد عدد 24 عضو مقرأة جديد من الأئمة وخطباء المكافأة فيصبح عدد الأعضاء 258 عضو مقرأة، اعتماد عدد 3 مساجد للاشتراك فى البرنامج الدعوى ـ مقرأة الفجر فيصبح العدد 7 مساجد، عقد عدد 25 قافلة دعوية داخلية بمساجد المديرية، عقد عدد 28 قافلة دعوية تحت عنوان لقاء الجمعة، اعتماد عدد 1 واعظة متطوعة بالمديرية، عقد عدد (1484) مجلس ذكر بمساجد المديرية، عقد عدد 40 ندوة كبرى بالمساجد الجامعة بالمديرية بمناسبة استقبال العام الهجري الجديد، عقد عدد (960) ندوة من برنامج المنبر الثابت بمساجد المديرية، عقد عدد 1 قافلة دعوية داخلية مشتركة مع الأزهر الشريف بمساجد إدارة أوقاف الطود وأرمنت، عقد عدد 60 قافلة دعوية مشتركة مع مديرية الشباب والرياضة، عقد عدد 87 قافلة دعوية مشتركة مع مديرية التربية والتعليم، عقد عدد 100 ندوة بالمساجد الكبرى عن خطورة لعب القمار الإلكتروني.



وفي التدريب جرى عقد الدورتين أرقام 211 و212 الخاصة بالقضية السكانية بمشاركة 100 أمام، عقد عدد 1 دورة تدريبية بمشاركة عدد 50 أمام بجامعة الأقصر فى برنامج اللغة العربية، عقد دورة تدريبية للعمال الراغبين فى مسابقة العمال، عقد دورة تدريبية لعدد 50 من الأئمة والواعظات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالأقصر، عقد برنامج تدريبي في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع بالاشتراك مع جامعة الأقصر لعدد 50 إمام.

وفي المتابعة والتقويم جرى إصدار عدد (663) إخطار عقاب لبعض العاملين بالمديرية، عقد عدد 11 اجتماعا بجميع العاملين بالمديرية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، مدير المديرية يقوم بعدد 11 جولة ميدانية على مساجد إدارات المديرية.

وفي المسابقات القرآنية والعلمية جرى عقد عدد 16 مسابقة تقدم لها عدد 488 متسابقا، وعن افتتاحات المساجد، تم افتتاح عدد 16 مسجدا شملت افتتاح مسجد النور الإسلامى فى جمعة 26/1/2024، تم افتتاح مسجد الفتح الإسلامى بالمريس بالطود فى جمعة 9/2/2024، تم افتتاح مسجد خاتم المرسلين بمدينة طيبة فى جمعة 9/2/2024، تم افتتاح مسجد العمرى البحرى باللاقالته بالقرنة فى جمعة 22/2/2024، تم افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بالمهيدات بالطود فى جمعة 15/3/2024، تم افتتاح مسجد الرحمن ـ أبو ريفو ـ بالبياضية فى جمعة 29/3/2024، تم افتتاح مسجد الفاروق عمر بالصعايده بالزينية فى جمعة 29/3/ 2024، تم افتتاح مسجد الجوايده بإسنا فى جمعة 26/4/2024، تم افتتاح مسجد الشيخ عبد الدايم بأرمنت فى جمعة 10/5/2024، افتتاح مسجد العطاوين بقرية البغدادى بمركز ومدينة البياضية فى جمعة 26/7/2024، افتتاح مسجد الحاجه بخيته ببندر إسنا بمركز ومدينة إسنا فى جمعة 26/7/2024، افتتاح مسجد الضوى ببندر إسنا يوم الجمعة الموافق 27/9/2024، افتتاح مسجد الرحمن بنجع الزمامي بقامولا بالقرنة يوم الجمعة الموافق 27/9/2024، افتتاح مسجد حسب ربه بالحبيل ادارة البياضية يوم الجمعة الموافق 25/10/2024، افتتاح مسجد النور بالعوامية يوم الجمعة 22/ 10/2024م، افتتاح مسجد الايمان الهواريين يوم الجمعة 29/11/2024.



وعن الكتب والمطبوعات تم تسليم عدد 100 نسخة من المصحف الشريف لتوزيعها للمساجد الكبرى، تم تسليم عدد 150 نسخة من كتاب المختصر الشافى وكتاب أسماء الله الحسنى وكتاب المنتخب، تم تسليم عدد 3 نسخة من كتاب المختصر المفيد وكتاب البيان وكتاب المنتخب، تم صرف عدد 3 مصحف شريف، تم صرف عدد 2 نسخة من كتاب المنتخب، تم صرف عدد 450 نسخة من التقويم الهجرى للمساجد، تم صرف عدد 3 نسخة من سلسلة رؤية لبعض الفائزين فى مسابقات الوزارة.

حول الزي والعمامة جرى توزيع عدد 60 زيا رسميا لعمال المساجد، توزيع عدد 550 زى أزهرى للسادة الأئمة بالمديرية، توزيع عدد 130 عمامة أزهرية للسادة الأئمة بالمديرية، تم صرف عدد 6 زي للواعظات، تم صرف عدد 40 زيا للعمال.

وعن قرارات الضم الدعوى جرى صدور عدد 2 قرار ضم دعوى لبعض المساجد بالمديرية، وعن البر والخيرات وخدمة المجتمع، تم تسليم مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر كمية من السلع الغذائية وذلك لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، تم تسليم عدد 11 طنا من اللحوم من مشروع أضاحي الأوقاف وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى.

وحول فرش المساجد تم فرش عدد 63 مسجدا بسجاد المحراب الجديد بمساحة تقدر 14409 أمتار، وفي القطاع الهندسى جرى إحلال وتجديد 3 مساجد، صيانة وترميم 8 مساجد، تركيب عدد 10 عداد كهرباء مسبوق الدفع، تركيب عدد 884 عداد مياه، جار العمل على إحلال وتجديد 6 مساجد وصيانة وترميم 3 مساجد أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.