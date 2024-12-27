بابا نويل في حي شبرا.. سوزي وجرجس يرسمان البسمة على وجوه أهالي الحي الشعبي.. يوزعان الهدايا على الأطفال والمارة بمناسبة رأس السنة (فيديو وصور)

في قلب حي شبرا العريق، اكتسى الشارع بالألوان الزاهية والضحكات البريئة التي علت وجوه الأطفال والمارة على حد سواء. كان السبب وراء هذه البهجة شخصان يحملان روح العطاء والمحبة. سوزي البالغة من العمر 44 عامًا وجرجس البالغ من العمر 47 عامًا، اللذان ارتديا ملابس بابا نويل الحمراء المميزة وشرعا في توزيع الهدايا الصغيرة على الأطفال والمارة.

بحقيبة ممتلئة بالهدايا وأرواح تفيض بالحب، جابا أزقة شبرا التي احتضنت مبادرتهما بترحاب كبير. يقول جرجس بابتسامة واسعة: "هدفنا هو رسم البسمة على وجوه الجميع. نحن هنا لنقول إن المحبة لا تحتاج إلى مناسبة خاصة".

سوزي: نريد أن يعم السلام العالم كله

أما سوزي، فتحدثت بحماس قائلة: "نريد أن يعم السلام العالم كله. حلمنا أن نتمكن العام المقبل من توزيع الهدايا في غزة، حيث يحتاج الأطفال هناك إلى الفرح والأمل أكثر من أي وقت مضى".

عبر الأطفال عن سعادتهم الغامرة، وقال أحدهم، وهو يحمل لعبته الجديدة: "شكرًا بابا نويل أنتم تحققون الأحلام"، ولم تقتصر الفرحة على الصغار، بل امتدت إلى الكبار الذين أشادوا بهذه المبادرة الإنسانية التي تجمع بين البهجة والبساطة.

خطوة سوزي وجرجس ليست مجرد توزيع هدايا، بل رسالة إنسانية قوية بأن الأمل والسلام هما الهديتان الأسمى، وبتكاتف الجميع يمكن تحقيقهما يومًا ما.

مع اقتراب نهاية العام يتحول شارع شبرا أحد أشهر شوارع القاهرة، إلى وجهة مميزة لمحبي الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة.

الزينة المعلقة على واجهات المحال التجارية والأضواء المتلألئة تضفي طابعًا احتفاليًا خاصًا، بينما يتوافد الناس من مختلف المناطق للاستمتاع بالأجواء وشراء مستلزمات الاحتفال.

عند التجول في الشارع تجد المتاجر مكتظة بالأشجارالاصطناعية التي تأتي بأحجام وألوان مختلفة، إلى جانب الكرات اللامعة وأشرطة الزينة التي تتنوع بين البسيطة والفاخرة.

البائعون يعرضون بضاعتهم بابتسامات ترحيبية، وسط أصوات موسيقى عيد الميلاد التي تُشعِر المارة بالدفء والفرح

إلى جانب الزينة، يزدحم الشارع بالبائعين الذين يعرضون الشموع المزينة، وأكاليل الورد، وأزياء بابا نويل التي تُعد الأكثر طلبًا للأطفال.

كما يحرص البعض على شراء الحلوى الخاصة بالكريسماس، مثل الشوكولاتة المستوردة، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات.

كما استعدت ايضا بعض الأماكن السياحية بتعليق الزينة ووضع شجرة رأس السنة كوجهة للمكان للاحتفال برأس السنة الجديدة لعام 2025.

وقد استعدت لاستقبال رأس السنة والعام الجديد، حيث استعدت الفنادق والمنتجعات بتجهيزات ومظاهر احتفالية داخلية تجذب السائحين لالتقاط الصور التذكارية الرائعة مع بداية العام الجديد 2025.

وشغل بابا نويل في جميع الأماكن السياحيه المنظر بوضعه للاحتفال والتقاط الصور بجانبه.

بينما يختار البعض مستلزماتهم بدقة، يقف آخرون فقط للاستمتاع بالمشهد، والتقاط الصور بجانب الزينة الكبيرة

شارع شبرا خلال موسم الكريسماس ليس مجرد مكان للتسوق، بل محطة تجمع للأسر والأصدقاء، ووجهة تضج بالروح الاحتفالية التي تضفي طابعًا خاصًا على شتاء القاهرة.

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