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إقبال كثيف على هدايا رأس السنة.. ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضي.. بوكس بابا نويل يبدأ من 500 جنيه وشجرة الكريسماس بـ 800 (فيديو وصور)

إقبال كثيف على هدايا
إقبال كثيف على هدايا رأس السنة

 مع اقتراب موسم الأعياد الشتوية وحب المصريين للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين فيرغب الجميع بالشعور بأجواء الدفء المصاحبة لهذا العيد ذو المناخ البارد واغتنام أي فرصة لتجميع العائلة بمكان واحد سواء لإقامة مراسم الكريسماس أو فقط التحدث فيما بينهم وتبادل الهدية واحتساء الشوكولاتة الساخنة مع الأسرة، ولا تكتمل مظاهر الاحتفال إلا بالزينة والأضواء وشجرة الكريسماس الصغيرة التي تزين زاوية صالة كل شقة أو أو منزل أو فيلا باختلاف الطبقات الاجتماعية. 

ويفضل البعض شراء الهدايا لتقديمها للأصدقاء والأقارب خلال الاحتفالات مع اقتراب العام الجديد، شهدت الأسواق التجارية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء هدايا رأس السنة، رغم الزيادة الملحوظة في الأسعار.

 

وفي جولة ميدانية قامت بها "فيتو"، تبين أن معظم الهدايا ا لمتوفرة في الأسواق مستوردة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.

وفي لقاء مع إسلام، صاحب محل للهدايا، قال: "الإقبال هذا العام جيد رغم الظروف الاقتصادية. العملاء يفضلون الهدايا المميزة والمستوردة التي تضفي طابعًا خاصًا على الاحتفال."

أسعار هدايا رأس السنة:

تم رصد الأسعار التالية في الأسواق:

وبلغ سعر بابا نويل مستورد من 75 جنيها إلى 150 جنيها حسب الحجم، بينما سجل بابا نويل الراقص وأغاني يبدأ من 325 جنيها.

وبلغ سعر بلورة الثلج من 90 جنيها حتى 200 جنيه، بلغ سعر شجرة الكريسماس من 35 جنيها حتى 800 جنيه حسب حجم الشجرة بدون زينه، بينما ايس كاب بابا نويل سجل سعر 25 جنيها، بلغ سعر نظارة وتوكة بابا نويل 25 جنيها، بلغ سعر بوكس بابا نويل الاقتصادي 500 جنيه، بينما بوكس بابا نويل السعيد سجل سعر 850 جنيها وأخيرا سجل يوكس سوبر بسعر 1150 جنيها.

نوع الهديةالسعر (بالجنيه)
بابا نويل مستوردمن 75 إلى 150 (حسب الحجم)
بابا نويل راقص ويغنييبدأ من 325
بلورة الثلجمن 90 إلى 200
شجرة الكريسماسمن 35 إلى 800 (حسب الحجم وبدون زينة)
إيس كاب بابا نويل25
نظارة وتوكة بابا نويل25

أسعار بوكسات الهدايا:

اسم البوكسالسعر (بالجنيه)
بوكس بابا نويل الاقتصادي500
بوكس بابا نويل السعيد850
بوكس سوبر1150

 وأوضح إسلام أن الزبائن يبحثون عن منتجات تضفي جوًا احتفاليًا وتتناسب مع مختلف الأعمار، مؤكدًا أن هذه الفترة تُعد من أهم المواسم لأصحاب محلات الهدايا، حيث تشهد المبيعات ازدهارًا كبيرًا.

في ظل الأجواء الاحتفالية بالكريسماس، يظل حرص المواطنين على إدخال البهجة إلى قلوب أحبائهم هو الدافع الرئيسي للتغاضي عن ارتفاع الأسعار والاستمتاع بروح العيد لان الكريسماس يعتبر من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادي، إذ يجتمع الصغار والكبار حول الشجرة لتزينها بمختلف الأشكال والكرات ومجسمات الهدايا التي يعشقها الصغار والكبار في مختلف العمر.

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