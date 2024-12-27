إقبال كثيف على هدايا رأس السنة.. ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضي.. بوكس بابا نويل يبدأ من 500 جنيه وشجرة الكريسماس بـ 800 (فيديو وصور)

مع اقتراب موسم الأعياد الشتوية وحب المصريين للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين فيرغب الجميع بالشعور بأجواء الدفء المصاحبة لهذا العيد ذو المناخ البارد واغتنام أي فرصة لتجميع العائلة بمكان واحد سواء لإقامة مراسم الكريسماس أو فقط التحدث فيما بينهم وتبادل الهدية واحتساء الشوكولاتة الساخنة مع الأسرة، ولا تكتمل مظاهر الاحتفال إلا بالزينة والأضواء وشجرة الكريسماس الصغيرة التي تزين زاوية صالة كل شقة أو أو منزل أو فيلا باختلاف الطبقات الاجتماعية.

ويفضل البعض شراء الهدايا لتقديمها للأصدقاء والأقارب خلال الاحتفالات مع اقتراب العام الجديد، شهدت الأسواق التجارية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء هدايا رأس السنة، رغم الزيادة الملحوظة في الأسعار.

وفي جولة ميدانية قامت بها "فيتو"، تبين أن معظم الهدايا ا لمتوفرة في الأسواق مستوردة، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.

وفي لقاء مع إسلام، صاحب محل للهدايا، قال: "الإقبال هذا العام جيد رغم الظروف الاقتصادية. العملاء يفضلون الهدايا المميزة والمستوردة التي تضفي طابعًا خاصًا على الاحتفال."

أسعار هدايا رأس السنة:

تم رصد الأسعار التالية في الأسواق:

وبلغ سعر بابا نويل مستورد من 75 جنيها إلى 150 جنيها حسب الحجم، بينما سجل بابا نويل الراقص وأغاني يبدأ من 325 جنيها.

وبلغ سعر بلورة الثلج من 90 جنيها حتى 200 جنيه، بلغ سعر شجرة الكريسماس من 35 جنيها حتى 800 جنيه حسب حجم الشجرة بدون زينه، بينما ايس كاب بابا نويل سجل سعر 25 جنيها، بلغ سعر نظارة وتوكة بابا نويل 25 جنيها، بلغ سعر بوكس بابا نويل الاقتصادي 500 جنيه، بينما بوكس بابا نويل السعيد سجل سعر 850 جنيها وأخيرا سجل يوكس سوبر بسعر 1150 جنيها.

نوع الهدية السعر (بالجنيه) بابا نويل مستورد من 75 إلى 150 (حسب الحجم) بابا نويل راقص ويغني يبدأ من 325 بلورة الثلج من 90 إلى 200 شجرة الكريسماس من 35 إلى 800 (حسب الحجم وبدون زينة) إيس كاب بابا نويل 25 نظارة وتوكة بابا نويل 25

أسعار بوكسات الهدايا:

اسم البوكس السعر (بالجنيه) بوكس بابا نويل الاقتصادي 500 بوكس بابا نويل السعيد 850 بوكس سوبر 1150

وأوضح إسلام أن الزبائن يبحثون عن منتجات تضفي جوًا احتفاليًا وتتناسب مع مختلف الأعمار، مؤكدًا أن هذه الفترة تُعد من أهم المواسم لأصحاب محلات الهدايا، حيث تشهد المبيعات ازدهارًا كبيرًا.

في ظل الأجواء الاحتفالية بالكريسماس، يظل حرص المواطنين على إدخال البهجة إلى قلوب أحبائهم هو الدافع الرئيسي للتغاضي عن ارتفاع الأسعار والاستمتاع بروح العيد لان الكريسماس يعتبر من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادي، إذ يجتمع الصغار والكبار حول الشجرة لتزينها بمختلف الأشكال والكرات ومجسمات الهدايا التي يعشقها الصغار والكبار في مختلف العمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.