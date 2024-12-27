الاحتلال يقتحم مستشفى كمال عدوان شمال غزة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة بعد حصارها له في وقت سابق من صباح اليوم.

ويضم المستشفى مئات الجرحى والمرضى والأطباء والممرضين الذين لم يعرف مصيرهم.

فيما أفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصرت اليوم الجمعة مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، وطلبت خروج الطاقم الطبي والمرضى والمرافقين إلى ساحة المستشفى.

انقطاع الاتصال مع إدارة مستشفى كمال عدوان

وذكرت الوكالة أنه يتواجد داخل المستشفى 350 من بينهم 75 مصابا ومريضا، بالإضافة إلى مرافقيهم، و180 من الكادر الطبي والعاملين في أقسام المستشفى المختلفة، مبينة أن الاتصال انقطع مع إدارة المستشفى والمتواجدين فيه بعد محاصرته من قبل الجيش ومنحهم 15 دقيقة فقط للخروج إلى ساحته الخارجية.

وأمس الخميس، أعلن مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية، أن خمسة من أفراد طاقم المرفق، بينهم طبيب، استشهدوا بغارة إسرائيلية.

تفجير "روبوت" أمام مستشفى كمال عدوان

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قالت فجر الخميس، إن القوات الإسرائيلية فجرت "روبوتا" أمام مستشفى كمال عدوان، "ما أدى إلى وصول الشظايا داخل أقسام الجراحة ومبيت المرضى، وتسبب بإصابة الطبيب حسن ضابوس بجراح خطيرة وهو على رأس عمله".

من جهة أخرى، استشهدت صباح اليوم الجمعة سيدة فلسطينية متأثرة بجراحها التي أصيبت بها قبل عدة أيام جراء استهداف منزلها بحي النصر شرق رفح.

وأفاد الدفاع المدني بغزة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

كما وقع إطلاق نار وقصف مدفعي إسرائيلي على شارع «الزر» وبداية الزهور وصولًا إلى منطقة عريبة شمال غرب مدينة رفح.

كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزلا لعائلة «فوره» في شارع النديم بمنطقة الزيتون جنوب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة إن طواقمه عادت دون الوصول إلى المنزل المستهدف، لعدم تمكنها من دخول المنطقة لخطورة المكان، ويواجه سكان المنزل خطر الموت، لرفض الاحتلال بشكل مطلق مسبقا أي عملية تنسيق مع الصليب الأحمر، وأضاف الدفاع المدني أن عناصره تنتظر الفرصة المناسبة للوصول إلى هذا المنزل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

واستهدف قصف إسرائيلي منزلا في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة فجر الجمعة، كما أكد مستشفى العودة أن الاحتلال الإسرائيلي فجر روبوتا في محيط المستشفى شمالي قطاع غزة.

حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة

كانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 45399 شهيدا، و107940 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أنه في «اليوم الـ447 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

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