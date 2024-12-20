ماما نويل أحدث ديكورات الاحتفال بالكريسماس.. البلورات الزجاجية تبدأ من 65 جنيهًا ومجسمات الغزالة بـ 550 (فيديو وصور)

مع اقتراب موسم الأعياد، تتزين المحلات في شبرا مصر بديكورات الكريسماس المتنوعة التي تضفي أجواءً احتفالية مميزة.

يحتفل المصريون بـ الكريسماس بطرق متنوعة تعكس ثقافتهم وتقاليدهم الفريدة. يبدأ الاحتفال في ليلة 24 ديسمبر ويستمر حتى 7 يناير، حيث يحتفل الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد في هذا التاريخ.

تزين الشوارع والمنازل بأضواء ملونة وزينة الكريسماس، بما في ذلك أشجار الكريسماس المزينة بالكرات والأضواء. في القاهرة، يمكن رؤية الزينة في مناطق مثل وسط البلد وشبرا مصر والزمالك ومصر الجديدة حيث تتزين المحلات والمقاهي بأجواء احتفالية.

بالإضافة إلى الاحتفالات الدينية، يتبادل المصريون الهدايا والتهاني مع أصدقائهم وأفراد عائلاتهم. تُعد الحلويات التقليدية جزءًا مهمًا من الاحتفال، حيث تُقدم الكعك والبسكويت المزخرف بأشكال الكريسماس.

أسعار ديكورات الكريسماس

تتراوح أسعار البلورات الزجاجية من 65 جنيهًا للحجم الصغير بدون إضاءة، بينما تصل إلى 75 جنيهًا للحجم الصغير مع إضاءة، وأكبر حجم يحتوي على فوم بسعر 350 جنيهًا.

أما المج المزخرف بأشكال الكريسماس، فيبدأ سعره من 225 جنيهًا للقطعة الواحدة، بينما يبلغ سعر الطقم المكون من أربع قطع 300 جنيه. وتبدأ أسعار الشمع الكهربائي من 55 جنيهًا وتصل إلى 150 جنيهًا.

تتوفر الفوانيس الكهربائية المزينة بأشكال بابا نويل والسيدة العذراء والكريسماس بأسعار تبدأ من 800 جنيه للحجم الصغير وتصل إلى 1600 جنيه. كما يتوفر مجسم كريستال ثلج وبابا نويل بسعر 550 جنيهًا.

تتراوح أسعار الديكورات المصنوعة من الجبس بأشكال مختلفة حول 250 جنيهًا للقطعة الواحدة. بينما يبدأ سعر مجسم بابا نويل المتحرك من 350 جنيهًا للحجم الصغير، ويصل إلى 750 جنيهًا للحجم الوسط، و1350 جنيهًا للحجم الأكبر.

تتوفر القطارات المصنوعة من المعدن والمزودة بأنوار ومتحركة بسعر 450 جنيهًا، بينما يبلغ سعر القطار البلاستيكي 75 جنيهًا. كما تتوفر الفوانيس الصغيرة المزودة بشمعة بسعر 75 جنيهًا، ومجسمات بابا نويل الصغيرة بسعر 75 جنيهًا، ومجسمات الكنائس على هيئة فوانيس بسعر 75 جنيهًا.

تتضمن الديكورات أيضًا ثلاث علب على شكل هدايا بجانب شجرة الكريسماس بسعر 1900 جنيه، وثلاث شمعات كبيرة بجانب الشجرة بالكهرباء بسعر 1300 جنيه. كما تتوفر مجسمات مثلث بابا نويل بثلاث قطع بسعر 1700 جنيه، ومجسمات مثلث أنوار مضيئة بثلاث قطع بسعر 1650 جنيهًا.

تتراوح أسعار مجسمات الغزالة من 550 جنيهًا للحجم الصغير، و950 جنيهًا للحجم الوسط، وتصل إلى 3200 جنيه للحجم الكبير. كما تتوفر دمى بابا نويل بأسعار تبدأ من 100 جنيه للحجم الصغير، و250 جنيهًا للحجم الوسط، و400 جنيه للحجم الكبير.

تتوفر أيضًا دمى ماما نويل بسعر 350 جنيهًا للحجم الكبير، و225 جنيهًا للحجم الأصغر، ودمى الغزالة بسعر 250 جنيهًا. وتبدأ أسعار الاستيكرات من 25 جنيهًا وتصل إلى 100 جنيه.

أما طوق الشجر الذي يعلق على الأبواب، فيبدأ سعره من 100 جنيه ويصل إلى 250 جنيهًا. وتتوفر مفروشات الكريسماس بأسعار تبدأ من 45 جنيهًا لكيس المخدة الصغير، و250 جنيهًا لمفرش السفرة الكبير للخامة الثقيلة، و75 جنيهًا للستان.

بهذه الأسعار المتنوعة، يمكن للجميع الاستمتاع بأجواء الكريسماس المبهجة في شبرا مصر.

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