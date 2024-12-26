بقى لونها ذهبي، الأقصر تستعد لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس (فيديو)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا، رصدت فيه استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية 2025 وأعياد الكريسماس، إذ تزينت مدينة المائة باب بأجواء ساحرة تضفي مزيدًا من الجمال والروعة.

استعدادات مكثفة لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية في الأقصر

وحرص عددا من السائحين الأجانب من حول العالم وأهالي محافظة الأقصر على التقاط الصور التذكارية مع أشجار الكريسماس التي وصلت ارتفاعها إلى 5 أمتار، وأيضا الأضواء الذهبية على الشجيرات الصغيرة.

ووجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع حالة الاستعداد للتحضير لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

فيما واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، أعمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والديكورية المبهجة والمميزة والسائحين.

رفع درجة الاستعداد بسبب أعياد الكريسماس بالأقصر

وشدد محافظ الأقصر على الأجهزة المعنية ببذل المزيد من الجهد والعمل لتكثيف أعمال النظافة والتجميل لشوارع المحافظة وتزيينها وإضائتها بالأشجار المضيئة والزينة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري مميز يعكس الوجه الجمالي للمحافظة أمام السائحين الزائرين للمحافظة من مختلف دول العالم وإدخال الفرحة على المواطنين بمناسبة رأس السنة، حيث أن موسم رأس السنة يعد من أهم المواسم السياحية بالمحافظة.

وكان محافظ الأقصر، قد وجه بإنارة معبد الأقصر يوميا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 صباحا ليكون استهلاك الإنارة العامة لمدة 4 ساعات على نفقة المحافظة.

كما أصدر المحافظ تعليماته بإنارة جبل البر الغربى بالأقصر يوميًا بدءًا من الساعة 8 مساءً وحتى 12 صباحًا، ليكون استهلاك الإنارة العامة لمدة 4 ساعات على نفقة المحافظة، لإضفاء المزيد من المظاهر الجمالية لمدينة الأقصر خلال فترة المساء.

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