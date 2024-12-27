الجمعة 27 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

أسامة كمال يعود بـ "مساء dmc" قريبًا

الإعلامي أسامة كمال؛
الإعلامي أسامة كمال؛ فيتو

 يعود الإعلامي الكبير أسامة كمال لاستئناف تقديم برنامجه "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc"، قريبًا.

تغطيات لأبرز الأحداث

 ويقدم أسامة كمال عبر برنامجه تغطيات تليفزيونية مهمة لأبرز الأحداث على المستوى المحلي والعالمي، كما يستعرض أهم القضايا الاقتصادية والسياسية والفنية.

ويستضيف أسامة كمال خلال حلقات البرنامج الذي يذاع أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، كبار الشخصيات في كافة المجالات، كما يناقش العديد من الملفات التي تمس المواطنين.


 

 

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أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال برنامج مساء dmc قناة DMC

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