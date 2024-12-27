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محافظات

تحصين 371 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنوفية

تحصين الماشية ضد
تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية، فيتو

 تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2024 على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

 

تحصين الماشية بالمنوفية

 وأعلنت مديرية الطب البيطرى بالمنوفية أنه تم تحصين ما يقرب من 371 ألف رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة منذ بدء العمل بالحملة وحتى الآن بنسبة تنفيذ 99%، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير كافة التحصينات لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.


وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن اللجان الطبية تباشر عملها يوميًا من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وإعداد بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

 

محافظ المنوفية يوجه بدعم حملات تحصين الماشية

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواصل الدائم مع اللجان وتقديم أوجه الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والاستمرار في الإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين حفاظًا على الثروة الحيوانية.

 

كما أشاد بالحملات القومية لوزارة الزراعة والتي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، وناشد المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمى القلاعية  والأمراض المستوطنة حفاظًا علي الثروة الحيوانية وتنميتها.

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مديرية الطب البيطرى حملات تحصين الماشية مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع المنوفية

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