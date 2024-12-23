صحة المنوفية: نجاح عملية جراحية معقدة لإنقاذ حياة مريض في مستشفى الجراحات المتخصصة (صور)

تمكن فريق طبي من إنقاذ حياة مريض، وصل إلى مستشفى السادات المركزي في حالة اضطراب في الوعي وتدهور حاد في نمط التنفس نتيجة انضغاط جذع المخ والمراكز الحيوية في الدماغ.

وبناءً على تشخيص الحالة، تم تنسيق تحويل المريض إلى مستشفى الجراحات المتخصصة (المخ والأعصاب سابقًا) لمتابعة حالته بشكل فوري.

فور وصوله إلى المستشفى، تم استقبال المريض على وجه السرعة وإجراء الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الأشعة التي أظهرت وجود نزيف حاد في المخ على الناحيتين، مع انبعاج جذع المخ والبطينات نتيجة النزيف الهائل، مما أدى إلى تزحزح خط الوسط في الدماغ ووجود كسور بعظام الجمجمة.

بالتنسيق بين أقسام جراحة المخ والأعصاب، والتخدير، والرعاية المركزة، والعمليات في مستشفى الجراحات المتخصصة، تم اتخاذ قرار التدخل الجراحي الفوري.

حيث تم فتح مصراعي الجمجمة لتفريغ النزيف الحاد وإيقافه، بالإضافة إلى إزالة الضغط عن المخ والأنسجة الحيوية في جذع المخ، وترقيع عظام الجمجمة المتضررة.

واستقرت حالة المريض بعد العملية، وتم نقله إلى قسم الرعاية المركزة لاستكمال العلاج والمتابعة بعد الجراحة.

وأظهرت الأشعة المقطعية التي أجريت بعد العملية التفريغ التام للنزيف وإزالة التزحزح بخط الوسط في الدماغ، مما يثبت نجاح التدخل الجراحي.

مستشفى الجراحات المتخصصة

تم التنسيق بين مستشفى السادات والطوارئ لتحويل المريض إلى مستشفى الجراحات المتخصصة في الساعة 11:30 مساءً، حيث دخل إلى غرفة العمليات الساعة 1:30 صباحًا، وخرج إلى وحدة العناية المركزة الساعة 5 فجرًا.

العملية قادها الدكتور محمد البتانوني، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والدكتور سامح طيرة، استشاري التخدير، تحت إشراف ومتابعة الدكتور مصطفى أبو حليمة، مدير المستشفى والدكتور صلاح الوراقي نائب مدير المستشفى.

يُذكر أن المريض في حالة مستقرة حاليًا ويستكمل تماثله للشفاء في الرعاية المركزة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين،وتنفيذًا لتعليمات الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمنوفية.

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